رضا شحاتة: الأهلي سيفوز على بيراميدز.. واللاعبون سببًا في استمرار أو رحيل المدرب

أكد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، أن الأهلي سيحقق الفوز على بيراميدز في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري.



وأضاف: «طريقة اللعب قد تؤثر على أداء بعض اللاعبين، ولكن أين الرجولة والاجتهاد في اللعب؟ اللاعبون يكونون سببًا رئيسيًا في بقاء المدربين».

وختم: «الأهلي سيعاني للغاية حال الخسارة من بيراميدز، وسيكون هناك أزمات عديدة، ولكن الأهلي سيفوز على بيراميدز، والأهلي كفته الأرجح أمام بيراميدز، فدائمًا لاعبو الأهلي يجيدون مثل هذه المباريات».

وقال شحاتة، في تصريحات مع كريم رمزي على راديو «ميجا إف إم»: «حتى الآن أشعر أن لاعبي الأهلي لا يرغبون في تحقيق الفوز في المباريات الأخيرة في الدوري المصري».