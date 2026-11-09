فتش عن الأهلي .. عبدالناصر زيدان يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة منتخب مصر

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، رفض ضم إمام عاشور، لاعب الأهلي، إلى قائمة الفراعنة لمباراتي مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، رغم جاهزية اللاعب الفنية والبدنية، كاشفًا عن مفاجأة بشأن موقف حسام حسن، المدير الفني السابق، من استدعائه.

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "علي ماهر رفض ضم إمام عاشور لقائمة منتخب مصر في مباراتي مالاوي بتصفيات كأس الأمم الإفريقية، رغم جاهزيته الفنية والبدنية ومشاركته في التدريبات الجماعية للأهلي".

وأضاف: "هناك قناعة تامة لدى الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بإمام عاشور وقدراته، لكن علي ماهر رفض معاندة الأهلي، الذي استبعد اللاعب من آخر خمس مباريات".

وتابع: "علي ماهر يعلم جيدًا أن ضم إمام عاشور، رغم عدم مشاركته مع فريقه في المباريات خلال الفترة الأخيرة، قد يعني الدخول في تحدٍ واضح مع مسؤولي الأهلي وجماهيره، لذلك رفض استدعاء اللاعب وتجنب الصدام مع القلعة الحمراء".

وأضاف: "المفاجأة أن حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي تمت إقالته من منصبه، كان قد استقر بالفعل على ضم إمام عاشور، دون النظر إلى غيابه عن مباريات الأهلي الأخيرة".