مدرب نيس يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم.. هل يغيب مدافع منتخب مصر لفترة طويلة؟

كشف أوليفييه بانتالوني، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المدافع المصري محمد عبد المنعم، خلال مواجهة أنجيه في منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

وحقق نيس الفوز على أنجيه بهدفين دون رد، في المباراة التي شهدت خروج محمد عبد المنعم بين شوطي اللقاء، بعدما شعر بآلام عضلية أجبرته على عدم استكمال المواجهة.

وقال بانتالوني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «شعر محمد عبد المنعم بألم في عضلة الفخذ الخلفية وقرر التوقف من تلقاء نفسه».

وأضاف المدير الفني لنيس: «من المؤسف أن يتعرض للإصابة لأنه كان في قمة تألقه، وربما تمثل هذه الإصابة انتكاسة له».

واختتم تصريحاته قائلًا: «آمل أن يكون قد توقف في الوقت المناسب وألا تكون الإصابة خطيرة».