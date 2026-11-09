لوفتوس ليس حصنا لا يقهر.. كبار إفريقيا يفرضون كلمتهم أمام صن داونز

رغم امتلاك ماميلودي صن داونز أحد أبرز الملاعب في القارة الإفريقية، فإن اللعب على أرضه لا يضمن له دائمًا الخروج بالانتصار، بعدما نجحت أندية كبرى في فرض التعادل أو تحقيق الفوز أمام الفريق الجنوب إفريقي في مواجهات قارية مهمة.

وشهد ملعب لوفتوس فيرسفيلد عددًا من النتائج اللافتة أمام منافسين من أصحاب الخبرة الإفريقية، بداية من تعادل صن داونز مع الأهلي بنتيجة 1-1 في مارس 2020، مرورًا بتعادله مع الوداد المغربي 2-2 في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2023.

وفي عام 2024، تلقى الفريق الجنوب إفريقي خسارة أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن يتعادل مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في ذهاب نهائي البطولة عام 2025.

وجاءت أحدث الصدمات في نوفمبر 2026، بعدما خسر صن داونز أمام اتحاد العاصمة الجزائري بنتيجة 3-1 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ليفقد لقب السوبر الإفريقي أمام بطل الكونفدرالية.

وتؤكد هذه المواجهات أن اسم صن داونز وقوة ملعبه لا يمنحانه حصانة أمام كبار القارة، الذين أثبتوا قدرتهم على العودة بنتائج إيجابية من قلب بريتوريا، بل وحسم الألقاب على حسابه.