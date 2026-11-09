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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل الزواج.. 6 علامات في فترة الخطوبة لا يجب تجاهلها

الخطوبة
الخطوبة
ريهام قدري

فترة الخطوبة فرصة مهمة لاكتشاف طبيعة العلاقة بين الطرفين، والتعرف على طريقة التفكير والتعامل وقت الخلاف، وليس مجرد مرحلة للاستعداد للزفاف وتجهيزات الزواج

بعض التصرفات التي قد تبدو بسيطة في البداية يمكن أن تكشف عن مشكلات أكبر إذا تكررت وأصبحت نمطًا ثابتًا في العلاقة.

ولا يعني الاختلاف في الطباع أو حدوث خلافات أن العلاقة غير صحية، لكن هناك علامات تستحق التوقف عندها ومناقشتها بوضوح قبل اتخاذ قرار الزواج، خاصة إذا كان أحد الطرفين يشعر باستمرار بعدم الأمان أو فقدان الثقة أو الحرية.

1- الغيرة المبالغ فيها ومحاولة التحكم

من العلامات التي لا ينبغي اعتبارها دليلًا على الحب، إصرار الطرف الآخر على معرفة مكانك طوال الوقت، أو المطالبة بالاطلاع على هاتفك ورسائلك، أو فرض قيود على ملابسك وعلاقاتك الاجتماعية.

فالاهتمام يختلف عن التحكم، والعلاقة الصحية تقوم على الثقة واحترام الخصوصية، وليس المراقبة المستمرة أو تحويل الغيرة إلى وسيلة لفرض الأوامر.

2- التقليل من شأنك والسخرية من مشاعرك

إذا كان الطرف الآخر يكرر السخرية من شكلك أو طريقة كلامك أو عملك أو أفكارك، ويبرر ذلك بأنه يمزح، فهذه علامة تستحق الانتباه.

وتزداد خطورة الأمر عندما يتعمد إحراجك أمام الآخرين، أو يقلل من إنجازاتك، أو يصف مشاعرك بالمبالغة كلما حاولت التعبير عن شيء يزعجك.

3- العصبية الشديدة وعدم احترام الخلاف

الخلافات أمر طبيعي بين أي شخصين، لكن طريقة التعامل معها تكشف الكثير عن طبيعة العلاقة.

فالصراخ المستمر، والشتائم، والتهديد، وتكسير الأشياء أو استخدام العنف الجسدي أثناء الغضب ليست مجرد انفعالات عابرة يمكن تجاهلها، بل سلوكيات خطيرة لا ينبغي تبريرها بالضغط أو العصبية.

4- إبعادك عن الأهل والأصدقاء

من العلامات المقلقة أن يحاول الطرف الآخر إبعادك تدريجيًا عن أسرتك أو صديقاتك، أو يجعلك تشعرين بالذنب كلما رغبتِ في قضاء وقت معهم.

وقد يبدأ الأمر بالاعتراض على بعض الأشخاص، ثم يتحول إلى فرض قيود على الزيارات والمكالمات والخروج، بما يجعلك أكثر عزلة واعتمادًا عليه.

5- الكذب المتكرر وعدم تحمل المسؤولية

الثقة من أساسيات الزواج، ولذلك فإن تكرار الكذب أو إخفاء المعلومات المهمة أو تغيير الروايات باستمرار من الأمور التي تحتاج إلى وقفة جادة.

ومن العلامات الأخرى أن يرفض الطرف الآخر الاعتراف بأخطائه، ويلقي اللوم عليكِ في كل خلاف، أو يعتذر ثم يكرر التصرف نفسه دون محاولة حقيقية للتغيير.

6- الضغط لتجاوز حدودك ورفض كلمة «لا»

احترام الحدود الشخصية من أهم علامات العلاقة السليمة، سواء كانت مرتبطة بالخصوصية أو القرارات الشخصية أو الأمور العاطفية والجسدية.

فإذا كان الطرف الآخر يضغط عليكِ لفعل شيء لا ترغبين فيه، أو يستخدم التهديد أو الشعور بالذنب لإجبارك على الموافقة، فهذه علامة خطيرة لا ينبغي تجاهلها، ومن حقك رفض أي تصرف لا تشعرين بالراحة تجاهه.

ماذا تفعلين إذا ظهرت هذه العلامات خلال الخطوبة؟

ظهور خلاف واحد لا يكفي للحكم على العلاقة بالكامل، لكن المهم هو ملاحظة تكرار السلوك ومدى استعداد الطرف الآخر للاستماع واحترام الحدود وتحمل المسؤولية.

ومن المفيد التحدث بوضوح عن الأمور التي تسبب الضيق، ومراقبة ما إذا كان هناك تغيير حقيقي ومستمر، وليس مجرد وعود مؤقتة. كما يمكن الاستعانة بمختص في العلاقات الأسرية عند الحاجة، مع عدم تجاهل أي تهديد أو عنف أو محاولة للسيطرة.

المصدر

  •  Healthy Relationshi
الخطوبة العلاقة غير صحية قرار الزواج الزواج

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