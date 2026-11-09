تقرير أوروبي يتهم شبكات روسية وإسرائيلية باستغلال مظاهرات فرنسا

قال الاتحاد الأوروبي، إن شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا الشهر الماضي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتحميل مسؤولية الاضطرابات إلى الهجرة غير المنضبطة، وتصوير الحكومة على أنها فقدت السيطرة.

أعدت التقرير، وزارة الخارجية الفرنسية، والذي ذكر أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بإسرائيل أيضًا وحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" روجت أيضاً "لروايات معادية" عن أعمال الشغب وربطتها بالمتطرفين والهجرة.

وقال متخصصون أوروبيون بمجال التضليل في تحليل لهم إن التقييمين مجتمعين يوفران نظرة عن كيفية محاولة جهات خارجية استغلال الاضطرابات الداخلية في فرنسا لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة.

وجاء في تحليل الاتحاد الأوروبي أن شبكة روسية سرية تُعرف باسم "عملية أوفرلود" نشرت مقاطع فيديو تنتحل صفة وسائل إعلام غربية لاستهداف الشعب الفرنسي، وادعى بعضها زوراً أن مهاجرين اغتصبوا متظاهرين أو أن هجمات إرهابية على وشك الحدوث.

سبق ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد رفضت في أغسطس الماضي اتهامات وكالة رقابية حكومية فرنسية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات الفرنسية لعام 2027، وقالت إنها "لن تكون آخر حيلة تستخدمها السلطات للتلاعب بالرأي العام".

واندلعت أعمال شغب في مدن فرنسية مختلفة الشهر الماضي بعد فقدان السيطرة على مظاهرات خرجت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.

وخلص الاتحاد الأوروبي في تحليله، الذي يغطي الفترة من السابع إلى 21 أكتوبر ، إلى أن روسيا سعت إلى "تصوير القيادة الفرنسية على أنها ضعيفة وذات طابع يزداد استبداداً".

لكن لم يجد الخبراء أي دليل على أن موسكو أو جهات فاعلة أخرى حرضت على الاحتجاجات أو تسببت في تصعيدها، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "استغلال انتهازي للاضطرابات".

لكن هذه الأرقام تبدو ضئيلة، مقارنةً بعدد المشاهدات التي حققتها منشورات على إكس عن أعمال الشغب من حسابات مرتبطة بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" ومسؤولين ومؤثرين إسرائيليين.