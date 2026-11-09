قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرقاش: تسوية صراع أمريكا وإيران صعبة.. والإمارات عارضت الحرب الأمريكية
الأوقاف: تمويل 231 مشروعا بحثيا بـ685 مليون جنيه
مجتبي خامنئي يصدر توجيهات بشأن إنهاء حالة اللا سلم واللا حرب وواشنطن تعرض رفع الحصار جزئيا عن مضيق هرمز
مدرب بدرجة فنان.. علي ماهر يظهر في 3 أفلام ومسلسل تليفزيوني
ذعر داخل مصنع بالشرقية.. سقوط أسانسير يُصيب 6 أشخاص ..ما الذي حدث؟
منافس الزمالك بدوري الأبطال.. حرب البيانات تشتعل بين الإفريقي والترجي التونسي
تقرير أوروبي يتهم شبكات روسية وإسرائيلية باستغلال مظاهرات فرنسا
بعد السماح لـ126 مواطنا.. شروط التجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
بعد النجاح بالمنوفية.. الجبهة الوطنية يعلن تعميم الملتقى التوظيفي بالمحافظات
وكيل الشيوخ: ملف الأصول الوقفية قضية اقتصادية وتنموية بالغة الأهمية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الحوكمة والأمن السيبراني لحماية استقرار القطاع المصرفي
مي كساب: جمعنا الفكة من الشنط وقت كورونا عشان نجيب أكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير أوروبي يتهم شبكات روسية وإسرائيلية باستغلال مظاهرات فرنسا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
محمد على

قال الاتحاد الأوروبي، إن شبكة روسية سرية سعت إلى استغلال أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا الشهر الماضي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتحميل مسؤولية الاضطرابات إلى الهجرة غير المنضبطة، وتصوير الحكومة على أنها فقدت السيطرة.

أعدت التقرير، وزارة الخارجية الفرنسية، والذي ذكر أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مرتبطة بإسرائيل أيضًا وحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" روجت أيضاً "لروايات معادية" عن أعمال الشغب وربطتها بالمتطرفين والهجرة.

وقال متخصصون أوروبيون بمجال التضليل في تحليل لهم إن التقييمين مجتمعين يوفران نظرة عن كيفية محاولة جهات خارجية استغلال الاضطرابات الداخلية في فرنسا لتحقيق أهدافها السياسية الخاصة.

وجاء في تحليل الاتحاد الأوروبي أن شبكة روسية سرية تُعرف باسم "عملية أوفرلود" نشرت مقاطع فيديو تنتحل صفة وسائل إعلام غربية لاستهداف الشعب الفرنسي، وادعى بعضها زوراً أن مهاجرين اغتصبوا متظاهرين أو أن هجمات إرهابية على وشك الحدوث.

سبق ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد رفضت في أغسطس الماضي اتهامات وكالة رقابية حكومية فرنسية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن الانتخابات الفرنسية لعام 2027، وقالت إنها "لن تكون آخر حيلة تستخدمها السلطات للتلاعب بالرأي العام".

واندلعت أعمال شغب في مدن فرنسية مختلفة الشهر الماضي بعد فقدان السيطرة على مظاهرات خرجت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.

وخلص الاتحاد الأوروبي في تحليله، الذي يغطي الفترة من السابع إلى 21 أكتوبر ، إلى أن روسيا سعت إلى "تصوير القيادة الفرنسية على أنها ضعيفة وذات طابع يزداد استبداداً".

لكن لم يجد الخبراء أي دليل على أن موسكو أو جهات فاعلة أخرى حرضت على الاحتجاجات أو تسببت في تصعيدها، ووصفت هذه الأنشطة بأنها "استغلال انتهازي للاضطرابات".

لكن هذه الأرقام تبدو ضئيلة، مقارنةً بعدد المشاهدات التي حققتها منشورات على إكس عن أعمال الشغب من حسابات مرتبطة بحركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" ومسؤولين ومؤثرين إسرائيليين.

أمريكا روسيا فرنسا نيويورك شبكات روسية وإسرائيلية روسية سرية عملية أوفرلود الشعب الفرنسي اغتصبوا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

الاعتداء على رجل أثناء سيره

كلب وعصا خشبية.. تفاصيل الاعتداء على رجل أثناء سيره برفقة ابنته في الجيزة

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

مؤمن سليمان

اعتراضا على الانضباط.. مؤمن سليمان يقرر الرحيل عن الكرمة ومغادرة العراق

محمد صلاح

طلع لسانه.. بركات وشيكابالا يدافعان عن محمد صلاح بعد الجدل حول صورته

أسعار الدواجن

عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: دراسة المعاملات الاقتصادية تحتاج تأصيلا علميا وفقهيا يوازن بين الأحكام الشرعية ومتطلبات الواقع

مفتي الجمهورية خلال القاء كلمته

المفتي: دراسة المعاملات الاقتصادية تحتاج إلى تأصيل علمي وفقهي يوازن بين الأحكام الشرعية ومتطلبات الواقع

خلال فعاليات ختام الدورة التدريبية

مفتي الجمهورية يشهد ختام دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب جمعية سفراء الهداية.. صور

بالصور

مدرب بدرجة فنان.. علي ماهر يظهر في 3 أفلام ومسلسل تليفزيوني

علي ماهر
علي ماهر
علي ماهر

منى زكي تثير الجدل بجمالها وأنوثتها في آخر ظهور لها

منى زكى تثير الجدل بجمالها و انوثتها فى اخر ظهور لها
منى زكى تثير الجدل بجمالها و انوثتها فى اخر ظهور لها
منى زكى تثير الجدل بجمالها و انوثتها فى اخر ظهور لها

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين
وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين
وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

بعد الحديث عن انتشاره بسبب الليزر.. 6 أعراض تكشف الإصابة بالسنط التناسلي وطرق الوقاية

السنط التناسلي
السنط التناسلي
السنط التناسلي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد