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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة منفذ عملية إطلاق النار بمدينة كراكوف البولندية متأثرا بجروحه

وفاة منفذ عملية إطلاق النار بمدينة كراكوف البولندية متأثرا بجروحه
وفاة منفذ عملية إطلاق النار بمدينة كراكوف البولندية متأثرا بجروحه
أ ش أ

أعلنت الشرطة البولندية اليوم الاثنين، أن منفذ عملية إطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية مطلع هذا الأسبوع، قد توفي بعد يومين من إصابته بجروح خطيرة على يد عناصر الشرطة، ذكرت ذلك شرطة كراكوف، في منشور لها على منصة /إكس/.

وبحسب السلطات، فقد مر منفذ الهجوم بسيارته عبر الساحة الواقعة في "المدينة القديمة" بكراكوف - وهي منطقة يرتادها الكثير من السياح في ثاني أكبر مدينة بولندية - وشرع في إطلاق النار بشكل عشوائي. وواصل إطلاق النار حتى بعد إصابته برصاص عناصر الشرطة.

كما يشتبه في قيامه بقتل والديه وشقيقته في منزل العائلة بمدينة "أوستروفيتس شفينتوكشيسكي" - التي تبعد نحو 150 كيلومترا - قبل تنفيذ الهجوم المزعوم في وسط كراكوف.

وقد أسفرت سلسلة عمليات إطلاق النار، التي نفذها الرجل البولندي البالغ من العمر 24 عاما، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وكان الضحايا من جنسيات مختلفة؛ إذ كان من بينهم 4 بولنديين (ثلاث نساء ورجل)، بالإضافة إلى امرأة نمساوية ورجل بريطاني. أما قائمة المصابين فتضم أشخاصا من بريطانيا والبرتغال وروسيا وألمانيا والنمسا.

ولا يزال عنصرا الشرطة اللذان تمكنا من إيقاف المهاجم يتلقيان العلاج في المستشفى.

الشرطة البولندية منفذ عملية إطلاق النار في مدينة كراكوف البولندية شرطة كراكوف رصاص عناصر الشرطة

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