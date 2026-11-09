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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات كروس أوفر 2027 في السوق المحلي

سيارات كروس أوفر 2027 شبابية
سيارات كروس أوفر 2027 شبابية
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كاي ي اكس 3 برو، وبايك X55 e ، وكيا سيلتوس، واوبل موكا، ولينك كو 06.

كاي ي اكس 3 برو 2027

تحصل سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 143 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 960 ألف جنيه .

بايك X55 e 2027

تستمد سيارة بايك X55 e 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 217 حصان، وبها خزان وقود سعة 53 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك X55 e 2027

تباع سيارة بايك X55 e 2027 في سوق السيارات بسعر مليون و 225 ألف جنيه .

كيا سيلتوس 2027

قوة سيارة كيا سيلتوس 2027 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 247 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سيلتوس 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 524 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سيلتوس 2027 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

اوبل موكا 2027

عزم دوران سيارة اوبل موكا 2027 يصل إلي 230 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من 0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية .

اوبل موكا 2027

يصل سعر سيارة اوبل موكا 2027 في سوق السيارات إلي مليون و 600 ألف جنيه .

لينك كو 06 2027

سعة خزان وقود سيارة لينك كو 06 2027 يصل إلي 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

لينك كو 06 2027

الفئة الأولي من سيارة لينك كو 06 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لينك كو 06 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة لينك كو 06 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 575 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات موديل 2027 بايك X55 e كيا سيلتوس بايك X55 e 2027 كاي ي اكس 3 برو 2027 اوبل موكا 2027 لينك كو 06 2027 لينك كو 06

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