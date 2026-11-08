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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| لينكولن أفياتور EX الهجين 2027 الجديدة

لينكولن أفياتور EX موديل 2027
لينكولن أفياتور EX موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لينكولن عن طرازها الجديد لينكولن أفياتور EX موديل 2027، وتنتمي أفياتور EX  لفئة السيارات الـ SUV الجديدة متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وهي سيارة مخصصة للسوق الصيني .

لينكولن أفياتور EX موديل 2027 

وتأتي لينكولن أفياتور EX موديل 2027 بتصميم فاخر ومنظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV) من خلال مشروع (شانجان وفورد) المشترك.

محرك لينكولن أفياتور EX 2027

لينكولن أفياتور EX موديل 2027 

تحصل سيارة لينكولن أفياتور EX 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو مستعار من شركة شانجان، وتنتج قوة تتراوح من 148 إلي 150 حصان، بجانب محرك كهربائي، وبها بطارية من فوسفات حديد الليثيوم (LFP)، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوى إلى 205 كم/ساعة.

أبعاد لينكولن أفياتور EX 2027

لينكولن أفياتور EX موديل 2027 

تأتى سيارة لينكولن أفياتور EX 2027 في سوق السيارات بطول 5055 مم، وعرض 1995 مم، وارتفاع 1790 ، وبها قاعدة عجلات بطول 3010 مم .

مواصفات لينكولن أفياتور EX 2027

تمتلك سيارة لينكولن أفياتور EX 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مستشعر LiDAR فوق السقف لدعم أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثاني (L2)، وبها نظام الملاحة الآلي، ويبلغ وزن السيارة ما بين 2480 و2580 كجم .

تاريخ شركة لينكولن في صناعة السيارات

تأسست الشركة في أغسطس من عام  1917 على يد المهندس ورائد صناعة السيارات هنري ليلاند وهو نفسه مؤسس شركة كاديلاك، وأطلق عليها اسم "لينكولن" تيمناً بالرئيس الأمريكي الأسبق "أبراهام لينكولن" الذي كان أول شخص يصوت له ليلاند.

لينكولن أفياتور EX موديل 2027 

وانضمت إلى فورد عام 1922، وواجهت الشركة صعوبات مالية، مما دفع هنري فورد إلى الاستحواذ عليها في عام 1922 مقابل 8 ملايين دولار، لتصبح شركة فورد للسيارات هي المالك الرسمي لها وتتحول إلى ذراعها الفاخر.

ولعب "إدسل فورد" بن هنري فورد دور محوري في تطوير هوية لينكولن، حيث قاد إطلاق طراز لينكولن زيفير عام 1936 بمحرك 12 سلندر وتصميم انسيابي، ثم تقديم الأيقونة التاريخية لينكولن كونتيننتال عام 1939 التي استوحى تصميمها من الطرازات الأوروبية.

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