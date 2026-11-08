قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة: اهتمام خاص بتصنيع الأجهزة الطبية الثقيلة والمتطورة محليًا بالتعاون مع الشركات والخبراء الدوليين
الدولار يعكس اتجاهه ويعود للارتفاع بعد هبوط 3 جنيهات.. بكم الآن في البنوك؟
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
المسلماني: تقدم كبير في ملف معاشات ماسبيرو ونتابع مع المالية على مدار الساعة
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كايا كالاس: إطلاق النار في "كراكوف" مأساة سيتردد صداها خارج حدود بولندا

كايا كالاس
كايا كالاس
أ ش أ

 أعربت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم /الأحد/ عن حزنها الشديد إزاء حادث إطلاق النار في مدينة "كراكوف" في بولندا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 22 شخصا بينهم أجانب.

وقالت كالاس -عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"- إن "فقدان الأرواح المأساوي في حادث إطلاق النار في كراكوف يمثل مأساة سيتردد صداها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود بولندا"، مضيفة أن قوة بولندا تكمن في صمود شعبها وأنها لا تقف وحدها في لحظات الحداد، معربة عن تضامنها وتعاطفها مع الضحايا وأسرهم.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي في بولندا توم روز أن الولايات المتحدة تقف مع بولندا في هذه الساعات الحرجة، معربا عن تعازيه القلبية لأسر القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم.

كما أعرب رئيس لاتفيا إدجارز رينكيفيتش عن حزنه إزاء "الأخبار المفزعة الواردة عن إطلاق النار في كراكوف"، مؤكدا تضامن لاتفيا مع بولندا الصديقة والحليفة في هذه الساعات الحرجة.
بدوره، عبًر رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا عن حزنه العميق إزاء حادث إطلاق النار، معربا عن تضامنه مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي والشعب البولندي.

فيما عبر رئيس رومانيا نيكوسور دان ، عن حزنه العميق إزاء الحادث وتضامنه مع بولندا ودعمه لكافة الأسر المتأثرة بالهجوم.

كما أكدت وزيرة خارجية المجر أنيتا أوربان ، تضامن بلادها الكامل مع بولندا، معربة عن تعازيها العميقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء للمصابين.

وقد أعلنت بولندا ، حالة الحداد الوطني على مدار اليوم والغد إثر الهجوم الدموي بعدما قاد رجل (24 عاما) سيارته إلى ساحة السوق الرئيسية، وفتح النار عشوائيا على المارة؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين. 

وقد ألقت الشرطة القبض على المهاجم -وهو مواطن بولندي متأثر بأفكار اليمين المتطرف- بعد تبادل لإطلاق النار ونقل إلى المستشفى.

مسؤولة السياسة الخارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

لبنان.. الاحتلال يزعم العثور على قواعد عسكرية تابعة لحزب الله بالقرب من مقرات الأمم المتحدة

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

البرلمان العربي يعزي مصر في حادث تصادم القطارين

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عراقجي: هناك أهداف أمريكية جديدة خارج القواعد العسكرية معرضة للاستهداف

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد