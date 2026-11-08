استخراج كعب عمل فوري مجانًا.. رابط مباشر والخطوات

يتساءل المواطنون عن العديد من التفاصيل الخاصة بـ استخراج كعب العمل ، ومكان استخراجه ومواعيد مكاتب القوى العاملة، ومدة استخراج كعب العمل، وهل يمكن استخراج كعب عمل أكثر من مرة؟

وبعد تطوير الخدمات الرقمية في مصر، أصبح من السهل استخراج كعب عمل أونلاين بخطوات بسيطة عبر منصة مصر الرقمية أو عبر موقع وزارة العمل.





كيفية استخراج كعب عمل

يتم استخراج كعب العمل في مصر مجانًا تماماً “ شهادة القيد” ، ويمكن الحصول عليها إلكترونياً أو من خلال مكاتب العمل.

أعلنت وزارة العمل عن تفعيل الخدمة الإلكترونية الكاملة لاستخراج كعب عمل “ شهادة القيد" عبر منصة مصر الرقمية لإنهاء معاناة الشباب فى التردد على مكاتب العمل لاستلام المستند الورقي.

رسوم استخراج كعب عمل 2026

استخراج كعب العمل في مصر خدمة مجانية تمامًا ولا توجد رسوم مالية لاستصداره للمصريين.

يتم الحصول عليه من مكاتب العمل التابعة لوزارة القوى العاملة أو إلكترونيًا، ويمكن استلامه في نفس اليوم. المستندات المطلوبة تشمل: بطاقة الرقم القومي، المؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد.

خطوات استخراج كعب العمل

أونلاين (لتسجيل البيانات): الدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي واختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل" وحفظ الطلب. التوجه للمكتب: زيارة مكتب العمل التابع لدائرة محل إقامتك في اليوم التالي للتسجيل. تقديم المستندات: تقديم الأوراق الأصلية وصور منها (البطاقة، المؤهل، الرقم التأميني، التجنيد)





استخراج كعب عمل أونلاين

الخطوات عبر منصة مصر الرقمية



1. الدخول على الموقع وتسجيل الدخول بالحساب الشخصي

2. اختيار خدمات "وزارة العمل" من الصفحة الرئيسية

3. الضغط على خدمة “إ إصدار شهادة قيد - كعب العمل”

4. ملء البيانات المطلوبة (الاسم، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، ...إلخ)

5. إرسال الطلب ومراجعته، ويتم إصدار الشهادة (وتجهيزها للطباعة أو الحفظ مع الباركود البديل عن الختم الرسمي) خلال 24 ساعة.

استخراج كعب عمل من مكتب العمل فوري

التوجه مباشرة إلى مكتب العمل التابع لمحل الإقامة (أو أي مكتب عمل) خلال مواعيد العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً)

المستندات المطلوبة لاستخراج كعب العمل

بطاقة الرقم القومي سارية. أصل مستند المؤهل الدراسي لحملة المؤهلات. أصل مستند الموقف من التجنيد. الرقم التأميني. مستند بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة سارية. شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة لمن يرغب في العمل بمهنة تختلف عن تخصصه الدراسي بناء على طلبة.

شروط استخراج كعب العمل إلكترونيا 2026

الاطلاع على شروط استخراج كعب العمل إلكترونيًا 2026 يضمن إتمام التسجيل بشكل صحيح دون رفض أو تأخير.

يُشترط أن يكون المتقدم باحثًا عن عمل داخل مصر أو خارجها

يجب إدخال بيانات صحيحة ومطابقة للوثائق الرسمية المسجلة

لا يُقبل التسجيل في حال نقص البيانات الأساسية أو عدم استكمال الملف الشخصي

تستلزم بعض الحالات تحديد هدف التسجيل بدقة سواء للعمل المحلي أو السفر للخارج

كم يستغرق استخراج كعب العمل؟

يتم التحقق من الطلب من جانب وزارة العمل والرد بقبول أو رفض الطلب خلال 24 ساعة، وفي حال قبول الطلب يتم إصدار الشهادة للمواطن، ويقوم المواطن إما بطباعة الشهادة أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل، بما يُمثل نموذجًا عمليًا لفكرة “الخزينة الرقمية” للمواطن كأحد ممكنات التحول الرقمي.

استخراج كعب عمل للمرة الثانية

يتساءل البعض هل يمكن استخراج كعب عمل أكثر من مرة ؟

نعم، يمكن استخراج كعب العمل أكثر من مرة، خاصة عند تغيير الوظيفة أو الحاجة لتقديمه لجهة عمل جديدة، ويتم ذلك من خلال مكتب العمل أو عبر موقع وزارة القوى العاملة، وتتطلب العملية تقديم الأوراق المطلوبة (بطاقة، مؤهل، رقم تأميني، موقف تجنيد للذكور) وتسجيل البيانات لإصدار كعب جديد كلما دعت الحاجة، مع العلم أنه يتم إلغاء الكعب القديم عند إصدار الجديد.