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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بتطوير القطاع الصحي بشكل شامل

وزير الصحة
وزير الصحة
أ ش أ

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تطوير القطاع الصحي بشكل شامل، ومتابعته بشكل يومي منذ صدور قرار إنشاء كلية طب القوات المسلحة 2013، بكافة التفاصيل الخاصة بالطلاب والتعليم بها، والمعامل المتخصصة، والتطور التعليمي الذي يقدم للطلاب .

وقال وزير الصحة - خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية طب القوات المسلحة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن عناصر المنظومة الصحية تشمل بنية تحتية للرعاية الصحية متمثلة في مستشفيات مجهزة والمراكز الصحية والوحدات والرعايا الأساسية، بالإضافة إلى كوادر طبية وأهمية تطويرها للقيام بدورها وتستطيع مواكبة مع التكنولوجيا العصرية من التجهيزات الطبية، والمعدات طبية .

ونوه بأهمية وجود التشريعات الخاصة بقانون تنظيم مزاولة المهنة الطب والقطاع الصحي بالكامل، وأيضا إنشاء المجلس الصحي المصري، وإنشاء هيئة رعاية الصحية وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية للتأمين الصحي الشامل، وإنشاء هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة سلامة الغذاء، مؤكدا أن هذه القوانين والتشريعات واللوائح؛ تنظم المنظومة بشكل عام.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

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