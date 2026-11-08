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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير المصري ينضم رسميًا إلى عمرو يوسف وميرنا نورالدين في مسلسل «180»

أمير المصري
أمير المصري
محمد سعيد

في خطوة جديدة ضمن التحضيرات لمسلسل «180»، تعاقد المنتج كريم أبو ذكري رسميًا مع النجم أمير المصري للمشاركة في بطولة العمل، إلى جانب النجم عمرو يوسف والفنانة ميرنا نور الدين، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.

يأتي انضمام أمير المصري ليضيف اسمًا جديدًا إلى قائمة أبطال المسلسل المنتظر، الذي يراهن على تقديم تجربة درامية مختلفة تنتمي إلى عالم الأكشن والإثارة، من خلال تسليط الضوء على بطولات رجال الدفاع المدني وشرطة المطافي، وما يواجهونه من مخاطر وتحديات يومية خلال عمليات إنقاذ الأرواح ومكافحة الحرائق.

كان عمرو يوسف قد كشف مؤخرًا عن جانب من تفاصيل المشروع، مؤكدًا أن المسلسل يقدم تجربة درامية تتناول عالم رجال الدفاع المدني، وقال: «بعد الصورة دي حصل كلام كتير، بس المهم إننا بنعمل لأول مرة بعد 100 سنة سينما قصة عن رجال الدفاع المدني».

وأضاف: «لما الكل بيهرب وبيجري من النار، دول بيدخلوا»، في إشارة إلى طبيعة الشخصيات التي يتناولها العمل، وما تحمله من بطولات وتضحيات إنسانية.

كانت البوسترات غير الرسمية المتداولة للعمل قد أثارت حالة من التفاعل والفضول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت باب التكهنات حول طبيعة الأحداث والمواجهات التي سيخوضها الأبطال، خاصة مع الصور التي عكست أجواء الحرائق والإنقاذ والمخاطر التي تحيط بعالم رجال المطافي.

مسلسل 180

ويمثل مسلسل «180» تجربة إنتاجية جديدة لشركة K Media والمنتج كريم أبو ذكري، باعتباره أول عمل أكشن يخوضه خلال مسيرته الإنتاجية، بعدما قدم على مدار السنوات الماضية مجموعة من الأعمال الاجتماعية والكوميدية واللايت التي حققت نجاحًا جماهيريًا، من بينها «الوصية» و«مكتوب عليا» و«إيجار قديم» و«الكابتن» و«حلوة الدنيا سكر» و«ما تراه، ليس كما يبدو».

ويواصل صناع العمل حاليًا التحضيرات وترشيح باقي الفنانين المشاركين، تمهيدًا لبدء التصوير، ويتولى إخراج المسلسل أحمد ماجد المصري في أولى تجاربه الإخراجية، وهو من تأليف محمد حجاب.

ومع انضمام أمير المصري إلى عمرو يوسف وميرنا نور الدين، تتزايد حالة الترقب للمسلسل، الذي يستعد من خلاله صُنّاعه لخوض مغامرة درامية مختلفة في رمضان 2027، تضع بطولات رجال الدفاع المدني في قلب الأحداث، وتقدم عالمًا مليئًا بالمخاطر والتضحيات، حيث لا يتراجع الأبطال أمام النيران، بل يتجهون نحوها لإنقاذ الآخرين.

أمير المصري عمرو يوسف ميرنا نور الدين مسلسل 180

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