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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسعار تذاكر حفل إليسا المرتقب في أبوظبي

بوستر حفل إليسا
بوستر حفل إليسا
محمد سعيد

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا، المرتقب في مدينة أبو ظبي، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا، بين الفئات السعرية التالية:

  • 2,822.71 - 2,971.27 جنيه مصري
  • 4,270.25 - 4,495 جنيه مصري
  • 5,717.79 - 6,018.72 جنيه مصري
  • 8,612.87 - 9,066.18 جنيه مصري
  • 11,507.95 - 12,113.63 جنيه مصري
  • 14,403.03 - 15,161.09 جنيه مصري
  • 17,298.12 - 18,208.54 جنيه مصري

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد طرح ألبومها الأخير أليسار.

ألبوم أليسار 

وكانت طرحت النجمة اللبنانية إليسا ألبومها الغنائي الجديد «أليسار»، الذي يضم 14 أغنية، ويشهد خوضها تجربة الإنتاج عبر شركتها الخاصة، في خطوة تمنحها مساحة أكبر للتحكم في اختياراتها الفنية وتفاصيل العمل، بعد فترة طويلة من التحضيرات والتحديات.

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تعاونت فيها إليسا مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، من بينهم مروان خوري وتامر عاشور وعزيز الشافعي ووليد سعد ومحمد يحيى وعلي المولى، إلى جانب الموزعين هادي شرارة وتميم وعمر صباغ، في توليفة موسيقية تجمع بين ألوان وأساليب غنائية متنوعة.

14 أغنية في ألبوم إليسا الجديد «أليسار»

يتضمن الألبوم أغنيات «ليل يا ليل، هبطّل أحب، بدّي ياك، كشف الحساب، شتا الرياض، مطارات، ما تلاقيناش، سهلة الأذية، يبليك بالحب، احتمال، وشّي نوّر، عطيني غمرة، وعدني، الأوضة الضلمة»، لتقدم إليسا من خلالها مجموعة متنوعة من التجارب الموسيقية بالتعاون مع نخبة من صناع الأغنية العربية.

إليسا تكشف كواليس ألبومها الجديد

وكانت إليسا قد تحدثت عن كواليس التحضير للألبوم، مشيرة إلى أنه استغرق وقتًا أطول بكثير مما توقعته، بسبب ظروف صعبة وقضايا مرت بها خلال الفترة الماضية، وهو ما تطلب منها وقتًا وجهدًا إضافيين.

وأكدت تمسكها باختياراتها الفنية رغم التحديات التي واجهتها، موضحة أن الألبوم يمثل تجربة مهمة بالنسبة لها، خاصة أنها تتولى إنتاجه من خلال شركتها الخاصة.

إليسا الفنانة إليسا أبوظبي الإمارات ألبوم أليسار

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