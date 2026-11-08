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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم الخشت ترد على جدل بشرتها في «طالع نازل»: أنا مش باربي

مريم الخشت
مريم الخشت
محمد سعيد

ردت الفنانة مريم الخشت على الجدل الذي أثير حول مظهر بشرتها خلال ظهورها في مسلسل «طالع نازل»، وذلك عبر مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة» مع محمد الدسوقي رشدي وأحمد حتحوت.

أوضحت الخشت أنها لم تكن تتابع ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «الناس بعتولي سكرينشوتس ويقولولي الناس بيدافعوا عني بس، مكنتش فاهمة بيدافعوا عن إيه؟». وأضافت أنها لم تنزعج من التعليقات: «متضايقتش لأني مش مؤمنة بكلامهم وولا حتى هزني لأن الموضوع مش في بالي».

وعن استخدام بعض أطباء الجلدية والتجميل لصورها في منشورات دعائية، اعتبرت الأمر طبيعيًا ومتوقعًا، مشيرة إلى أن «من المتوقع والطبيعي إن الدكاترة ياخدوا الصور ويعملوا بيها دعايا لأن المسلسل ناجح جدًا». وأكدت أن الكلام لم يضايقها شخصيًا بفضل دفاع الجمهور عنها: «الكلام مضايقنيش شخصيًا لأن في كمية ناس دافعوا عني كأني أختهم».

وتابعت الخشت موضحة وجهة نظرها في توقعات الجمهور من ممثلي الشاشة: «الناس اتعودت إن الناس على التلفزيون مثاليين بس دي مش الحقيقة. إجراءات التجميل اختيارات شخصية ومن حق الناس لكن مش بحب الحاجات دي، وأنا بصور مسلسل صعب جدًا ومجهد جدًا وبنام قليل وتحت ضغط فلو بشرتي محصلش فيها مشاكل أبقى إنسانة مش حقيقية.. وأنا مش باربي». واستنكرت التعليقات التي ترى أن ظهور شوائب في بشرة الممثلة أمر غير طبيعي، متسائلة: «وبدأوا يقولوا إن مش طبيعي ممثلة يكون عندها شوائب في جلدها، ليه؟؟ هي مش إنسانة؟؟».

مسلسل طالع نازل

يُذكر أن مسلسل «طالع نازل»، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، يشارك فيه إلى جانب مريم الخشت نجوم مثل منى زكي ومحمد شاهين، ويدور في إطار درامي اجتماعي.

وتستعد مريم الخشت للمشاركة في موسم رمضان 2027 بمسلسل «الظل»، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة يوسف الشريف.

مسلسل طالع نازل مريم الخشت الفنانة مريم الخشت

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