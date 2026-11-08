إليسا ومحمد رفاعي.. ثنائية غنائية حصدت حب الجمهور آخرها يبليك بالحب

على مدار حوالى 24 عاما، استطاع الشاعر الغنائي محمد رفاعي أن يصنع حالة فنية خاصة مع الفنانة اللبنانية إليسا، من خلال مجموعة من الأغنيات التي شكلت محطات مهمة في مشوارها الغنائي، ورسخت علاقة فنية قائمة على التفاهم والانسجام بين الكلمة واللحن والأداء، لتتحول أعمالهما المشتركة إلى علامات بارزة في ذاكرة جمهور الأغنية الرومانسية في الوطن العربي.

وجاءت أحدث ثمار هذا التعاون من خلال أغنية «يبليك بالحب»، التي طرحتها إليسا ضمن ألبومها الجديد، وتصدرت الترند فى الدول العربية، وهى من الحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت تفاعلًا واسعًا وتصدرت الترند، لتجدد اللقاء بين صوت إليسا وكلمات محمد رفاعي، وتؤكد استمرار الكيمياء الفنية التي تجمعهما، وقدرة الشاعر على تقديم نصوص تتناسب مع طبيعة صوتها وشخصيتها الغنائية.

أغنية «يبليك بالحب»

في أغنية «يبليك بالحب»، يقدم محمد رفاعي حالة عاطفية مختلفة، تتجاوز التعبير التقليدي عن الحب، لتدخل إلى مناطق أكثر تعقيدًا في المشاعر الإنسانية، حيث تتداخل مشاعر العتاب مع الاشتياق، والغضب مع الحنين، والرغبة في الابتعاد مع العجز عن التحرر من الحب.

وتبدأ الأغنية بعبارة لافتة الله يبليك بالحب ولا يهدى لقلبك بال، وهي جملة تحمل قدرًا كبيرًا من العتاب والوجع، وتعكس رغبة العاشقة في أن يشعر الطرف الآخر بما تعانيه من ألم، بعدما وجدت نفسها أسيرة علاقة لم تحصل فيها على القدر الذي تتمناه من الاهتمام والاحتواء.

وتتوالى الصور التعبيرية التي ترسم ملامح امرأة تعيش حالة من التخبط العاطفي، خاصة في مقاطع مثل واخدني معاك على فين لا عارفة يمين من شمال، وباب قلبي قفل عليك ولا عارفة ليه مفتاح، وهي تعبيرات تكشف عن صراع داخلي بين محاولة إغلاق باب الماضي والاحتفاظ بمشاعر لم تستطع التخلص منها.

وتبرز براعة رفاعي في اختيار مفردات بسيطة وقريبة من الجمهور، لكنها تحمل في مضمونها أبعادًا عاطفية عميقة، وهو الأسلوب الذي أصبح أحد أبرز ملامح نجاحاته مع إليسا، إذ يمنحها مساحة واسعة للتعبير عن تفاصيل الحكاية، ويجعل المستمع يشعر وكأن الأغنية تحكي جزءًا من تجربته الشخصية.

لم تكن يبليك بالحب هي المحطة الأولى في مشوار التعاون بين محمد رفاعي وإليسا، بل جاءت امتدادًا لسلسلة من النجاحات الغنائية التي جمعت الطرفين، وترك كل منها بصمة واضحة لدى جمهور النجمة اللبنانية.

ومن أبرز هذه الأعمال أغنية عايشالك عام 2002، لتبدأ رحلة النجاح والتي قدمت نموذجًا للأغنية الرومانسية التي تعتمد على التعبير الصادق والمباشر عن الحب، وأغنية أجمل إحساس، التي تعد من الأغنيات المرتبطة بقوة بمشوار إليسا .

كما تعاون الثنائي في أغنية جوايا ليك، إلى جانب أغنية أنا بستغرب عليه، التي طرحت ضمن ألبوم أيامي بيك، لتتواصل بذلك رحلة التعاون بينهما عبر أعمال تنوعت في موضوعاتها العاطفية، لكنها التقت في قدرتها على الوصول إلى وجدان المستمع.

كما جمع بين الثنائى أغانى أخرى منها كان نفسي اعرف وأحلى دنيا وشاغلني وشاغل بالي وارحم قلبي المشتاق وقد ما بشتاق لك ومليون أحبك وكل يوم في عمري .

وتكشف هذه المحطات عن مساحة التفاهم الكبيرة بين الشاعر والنجمة، فرفاعي لا يقدم مجرد كلمات لأغنية، وإنما يبدو قادرًا على استيعاب طبيعة الشخصية الفنية لإليسا، واختيار الموضوعات والتعبيرات التي تتماشى مع أسلوبها في تقديم الأغنيات الرومانسية والدرامية.

يمتلك محمد رفاعي أسلوبًا شعريًا يجمع بين البساطة والعمق، وهي معادلة ليست سهلة في كتابة الأغنية، إذ يعتمد على مفردات مألوفة وقريبة من لغة الناس اليومية، لكنه يوظفها بطريقة تمنحها قيمة تعبيرية وتترك أثرًا لدى المستمع.

وتكمن إحدى نقاط قوته في قدرته على التقاط التفاصيل الصغيرة داخل العلاقات الإنسانية، مثل الانتظار والغيرة والخذلان والاشتياق والخوف من الفقد، وتحويلها إلى جمل غنائية سهلة الحفظ والتداول، لكنها في الوقت نفسه تحمل مشاعر وتجارب يمكن أن يتماهى معها الجمهور.

وهذا ما يفسر جانبًا من نجاحه في التعاون مع إليسا، التي اشتهرت بتقديم الأغنيات التي تضع الإحساس في مقدمة عناصرها الفنية، وتمنح الكلمة مساحة كبيرة لتصل إلى المستمع دون حواجز.

فرفاعي يبدو مدركًا لطبيعة اللون الغنائي الذي تتفرد به إليسا، ويعرف كيف يختار لها الموضوعات التي تبرز إمكاناتها التعبيرية، سواء في لحظات الحب والسعادة أو في حالات الانكسار والعتاب.

تتميز التجربة الفنية التي تجمع إليسا بمحمد رفاعي بوجود حالة من الانسجام بين الطرفين، فالأغنية التي يكتبها رفاعي لإليسا تبدو وكأنها تنتمي إلى عالمها الفني، سواء من حيث طبيعة المفردات أو الحالة الشعورية أو طريقة التعبير عن المشاعر.

وإليسا، التي ارتبط اسمها بلقب «ملكة الإحساس»، تمتلك قدرة خاصة على تقديم الأغنيات العاطفية وإضفاء طابع إنساني عليها، وهو ما يجعل الكلمات التي تحمل تفاصيل وجدانية دقيقة مناسبة لطبيعة أدائها.

ومن هنا تتشكل الكيمياء الفنية بينهما؛ فالشاعر يقدم الحكاية بتفاصيلها ومفرداتها، بينما تمنحها إليسا صوتًا وإحساسًا قادرين على نقل المعنى إلى الجمهور، لتخرج الأغنية في صورة عمل متكامل لا يعتمد على الكلمات وحدها أو الأداء وحده، وإنما على التقاء العنصرين في مساحة واحدة.

كما أن تنوع الأعمال التي جمعتهما يؤكد أن هذا التعاون لم يتوقف عند قالب عاطفي واحد، بل امتد إلى أكثر من شكل للحب والعلاقات الإنسانية، وهو ما منح التجربة استمرارية وحضورًا لدى الجمهور.

مع طرح يبليك بالحب، يضيف محمد رفاعي محطة جديدة إلى سجل أعماله مع إليسا، ويعود الثنائي إلى المنطقة التي يجيدان التعبير عنها، وهي منطقة المشاعر الإنسانية المعقدة التي تجمع بين الحب والألم، وبين الرغبة في الاستمرار ومحاولات النسيان.

فالنجاح في هذه التجربة لا يرتبط فقط بتصدر الأغنية للترند أو حجم التفاعل معها، وإنما يمتد إلى قدرتها على فتح مساحة للتأويل والتفاعل مع كلماتها، خاصة أن موضوعها يلامس تجارب عاطفية يعيشها كثيرون، ويجدون في عباراتها تعبيرًا عن مشاعر ربما لم يستطيعوا التعبير عنها بأنفسهم.

وبين كل الأغانى التي ذكرناها في السابق ووصولًا إلى يبليك بالحب، تظل تجربة محمد رفاعي مع إليسا نموذجًا لتعاون فني استطاع أن يحافظ على حضوره عبر سنوات، بفضل التفاهم بين شاعر يعرف كيف يكتب للنجمة، وفنانة تعرف كيف تمنح الكلمات روحًا تصل إلى القلوب.

وحقق الشاعر محمد رفاعى نجاحات كبيرة مع نجوم مصر والوطن العربى على مستوى الألحان والكتابة، وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب وايهاب توفيق ولطيفة ونوال الزغبى وفضل شاكر وشيرين وأصالة واليسا وهيفاء وهبى وباسكال مشعلاني ومى سليم وغيرهم بكثير من نجوم الغناء .