مجدي الهواري يدعم حسام حسن بعد إقالته: قلبي مع البني آدم

وجه المخرج مجدي الهواري رسالة دعم ومساندة إلى حسام حسن، عقب قرار إقالته من منصبه، معربًا عن حزنه لما يمر به المدير الفني السابق، ومؤكدًا تعاطفه معه على المستوى الإنساني في ظل التطورات الأخيرة.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «عندما يهزم ماضيك حاضرك ومستقبلك!.. قلبي مع حسام حسن البني آدم».



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، مساء السبت 7 نوفمبر، إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، خلفًا له.

وفي وقت سابق، كشف اتحاد الكرة عن قراره بإقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، بعد الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب.





