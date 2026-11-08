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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مجدي الهواري يدعم حسام حسن بعد إقالته: قلبي مع البني آدم

مجدي الهواري
مجدي الهواري
يمنى عبد الظاهر

وجه المخرج مجدي الهواري رسالة دعم ومساندة إلى حسام حسن، عقب قرار إقالته من منصبه، معربًا عن حزنه لما يمر به المدير الفني السابق، ومؤكدًا تعاطفه معه على المستوى الإنساني في ظل التطورات الأخيرة.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «عندما يهزم ماضيك حاضرك ومستقبلك!.. قلبي مع حسام حسن البني آدم».
 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن، مساء السبت 7 نوفمبر، إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب، خلفًا له.

وفي وقت سابق، كشف اتحاد الكرة عن قراره بإقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر، بعد الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب.



 

المخرج مجدي الهواري حسام حسن المستوى الإنساني بإقالة حسام حسن تدريب منتخب مصر رأس القيادة الفنية للمنتخب اتحاد الكرة

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