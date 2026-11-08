شوبير يشيد بفترة حسام حسن مع منتخب مصر: كسب كل رهاناته وحقق نتائج مميزة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالفترة التي قضاها حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، مؤكدًا أنها شهدت العديد من النجاحات والنتائج المميزة، إلى جانب منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الذين لم يكن متوقعًا أن يصبحوا عناصر أساسية في صفوف المنتخب.

وقال شوبير، خلال تصريحاته، إن حقبة حسام حسن مع المنتخب الوطني امتدت لما يقرب من 3 سنوات، وشهدت نتائج جيدة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وأداءً مميزًا خلال مشوار كأس العالم، فضلًا عن الاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين ومنحهم فرصة إثبات أنفسهم بقميص المنتخب.

وأشار شوبير إلى أن قرارات حسام حسن بمنح الفرصة لأسماء لم تكن مرشحة للتألق مع المنتخب مثلت مخاطرة كبيرة، لكنه نجح في رهاناته على هؤلاء اللاعبين، مؤكدًا أن العديد منهم تمكنوا من فرض أنفسهم وأصبحوا عناصر مؤثرة داخل صفوف المنتخب الوطني



