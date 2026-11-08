جوهر: تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية على رأس الأولويات

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل جولته التفقدية بالمحافظة، والتي تأتي ضمن جولاته لعدد من محافظات جنوب الصعيد لمتابعة واقع الخدمات الشبابية والرياضية والوقوف على احتياجات المنشآت ومراكز الشباب.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر، ووضع آليات مشتركة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، ورفع كفاءتها، وتحسين مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للنشء والشباب، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتاحة داخل المحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والتواصل المباشر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرصد الاحتياجات الفعلية والعمل على تطوير البرامج والأنشطة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويمنح الشباب فرصا أكبر للمشاركة وممارسة الأنشطة المختلفة.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بزيارة وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أنها تمثل فرصة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة بمراكز الشباب والمنشآت الرياضية، ومتابعة البرامج المنفذة ومدى تأثيرها في النشء والشباب.

وأشار عمارة إلى أن مراكز الشباب لم تعد مقتصرة على ممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت مؤسسات مجتمعية تسهم في بناء الوعي واكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وشدد محافظ الأقصر على حرص المحافظة على استمرار التنسيق مع الوزارة لدعم خطط تطوير المنشآت ورفع كفاءة الخدمات، والتوسع في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف استثمار طاقات الشباب بصورة إيجابية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة، بما يدعم جهود الدولة في بناء جيل قادر على الإبداع والمشاركة في مسيرة التنمية.