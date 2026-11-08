بعد إقلاع أول رحلة.. اتجاه الرياح شرقا يتسبب في إلغاء باقي رحلات البالون الطائر بالأقصر

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الأحد، انطلاق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية، حيث أقلعت الرحلة الأولى وعلى متنها عدد من السائحين، وسط أجواء بدت ملائمة للتحليق في الساعات الأولى من الصباح.

ولكن عقب إقلاع الرحلة الأولى، تغيرت ظروف الطقس واتجهت حركة الرياح إلى الشرق، ما استدعى إلغاء باقي رحلات البالون المقررة اليوم، بعد متابعة الحالة الجوية والتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وجاء قرار الإلغاء حرصا على تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان عدم تعرض السائحين أو أطقم البالون لأي مخاطر نتيجة تغير اتجاه الرياح، حيث تخضع رحلات البالون بالأقصر لمتابعة دقيقة ومستمرة للظروف الجوية قبل وأثناء التشغيل.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية التي يقبل عليها زائرو الأقصر، للاستمتاع بمشاهدة المعالم الأثرية والطبيعية بالبر الغربي من السماء.