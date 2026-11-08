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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحت شعار «جيل يقرأ ويفكر ويبدع»..تفاصيل إطلاق مبادرة «سنابل تقرأ» بالأقصر تحت رعاية وزير التربية والتعليم

مبادرة سنابل تقرأ بالأقصر
مبادرة سنابل تقرأ بالأقصر
شمس يونس

تحت شعار «نزرع فنحصد.. جيل يقرأ ويفكر ويبدع»، وبهدف تطوير المهارات الأساسية لدى تلاميذ الصفوف الأولى، وتعزيز قدراتهم في القراءة والكتابة والحساب، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية والرقمية وبناء شخصياتهم بصورة متكاملة، تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر لإطلاق مبادرة «سنابل تقرأ» ..

مبادرة «سنابل تقرأ»

وتأتي المبادرة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبقيادة أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف مريم حبيب موجه الصفوف الأولى بإدارة الأقصر التعليمية.

أهداف  مبادرة «سنابل تقرأ»

وتستهدف المبادرة إحداث نقلة في مستوى التأسيس التعليمي للأطفال، من خلال برنامج متكامل يمتد على مدار العام الدراسي 2026/2027، ويضم 4 محاور رئيسية موزعة على 12 مرحلة تنفيذية، بما يضمن متابعة التطور في أداء التلاميذ والمعلمين وتعزيز دور الأسرة في العملية التعليمية.

محور القراءة والكتابة أولويات المبادرة

ويتصدر محور القراءة والكتابة أولويات المبادرة باعتبارهما الركيزة الأساسية للتعلم في المراحل الأولى، فيما يتناول المحور الثاني تنمية مهارات الحساب والرقمنة والمهارات الحياتية، بما يساعد الأطفال على اكتساب قدرات تتناسب مع متطلبات العصر.

تطوير أداء المعلم وتأهيله بالأدوات والمهارات لاكتشاف المواهب

كما تتضمن المبادرة محورا خاصا بتطوير أداء المعلم وتأهيله بالأدوات والمهارات التي تمكنه من اكتشاف قدرات التلاميذ والتعامل مع احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب محور يستهدف توسيع الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، لضمان تكامل دور المدرسة والأسرة في متابعة مستوى الطفل.

وتسعى «سنابل تقرأ» إلى إعداد جيل يمتلك مهارات القراءة والكتابة والحساب بصورة سليمة، وقادرا على التفكير والإبداع والتعامل مع متطلبات الحياة، بالتوازي مع دعم المعلم وتفعيل مشاركة الأسرة، بما يسهم في بناء قاعدة تعليمية قوية خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

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