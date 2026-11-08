تحطم مروحية في كاليمانتان الإندونيسية ونجاة أفراد طاقمها

أعلنت الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث، اليوم الأحد، تحطم مروحية مستأجرة لمكافحة الحرائق في نهر باريتو بإقليم باريتو كوالا، في مقاطعة كاليمانتان الجنوبية، ونجاة أفراد الطاقم الثلاثة.

وأوضحت الوكالة ـ في بيان ـ أن المروحية كانت تنفذ عمليات إسقاط المياه لإخماد حرائق الغابات و الأراضي في قرية تابان، بمنطقة كوربان الفرعية، عندما وقع الحادث.

وقال رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث، الفريق أول كريستومي سيانتوري، إنه تلقى تقارير أولية عن الحادث، وأصدر توجيهاته إلى فرق الاستجابة للطوارئ بتأمين الموقع وإعداد تقرير شامل عن ملابسات الواقعة.

من جهته، قال القائم بأعمال رئيس مركز بيانات ومعلومات واتصالات الكوارث بالوكالة، بيرتون إس بي بانجايتان، إن المسؤولين يجمعون المعلومات من الميدان قبل إصدار تقرير شامل للرأي العام والسلطات المعنية.

ولا يزال السبب الدقيق لتحطم المروحية مجهولاً، ويخضع لمزيد من التحقيق من جانب السلطات المختصة.

يأتي الحادث بعد أيام قليلة من تحطم مروحية تابعة للجيش الإندونيسي في المياه قبالة كوالا بومبوونج، بقرية سونجاي بيرلو في مقاطعة كاليمانتان الوسطى، يوم الأربعاء الماضي، وكانت المروحية، مكلفة بتنفيذ عمليات مكافحة الحرائق في متنزه تانجونج بوتينج الوطني حيث أسفر الحادث عن مصرع ثلاثة من أفراد الجيش الإندونيسي فيما نجا خمسة آخرون من أفراد الطاقم.