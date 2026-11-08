برناردو سيلفا يُهاجم التحكيم بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا بثلاثية نظيفة

انتقد البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب ريال مدريد، الأداء التحكيمي خلال مواجهة فريقه أمام فالنسيا، التي انتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم السبت، على ملعب «ميستايا»، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأبدى سيلفا اعتراضه على طريقة إدارة الحكم للمباراة، معتبرًا أن قراراته سمحت للاعبي فالنسيا باستخدام القوة المفرطة خلال المواجهة، وهو ما انعكس على طبيعة اللعب وكثرة التدخلات البدنية.

برناردو سيلفا: الحكم سمح للاعبي فالنسيا بالعدوانية

وقال لاعب ريال مدريد، في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: «لعب فالنسيا بعدوانية شديدة، شديدة للغاية، لأن الحكم سمح لهم بأن يكونوا عدوانيين».

وجاءت تصريحات سيلفا في أعقاب مواجهة شهدت العديد من التدخلات القوية من جانب لاعبي فالنسيا، الذين حصلوا على عدد من البطاقات الصفراء، قبل أن يتعرض قائد الفريق خوسيه جايا للطرد المباشر في الدقيقة 79، عقب تدخله على الفرنسي كيليان مبابي.

سيلفا يتطلع للعودة إلى سانتياجو برنابيو

وتحدث برناردو سيلفا عن تطلعه للعودة إلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، ومواصلة سلسلة الانتصارات أمام جماهير ريال مدريد، مؤكدًا حماس الفريق للعب مجددًا على أرضه.

وقال سيلفا: «لا يمكننا الانتظار حتى نعود إلى البرنابيو، ونواصل سلسلة انتصاراتنا هناك. أعلم أن الجماهير تنتظرنا أيضًا».

ويأتي ذلك بعدما بات سيلفا القائد الجديد لمنتخب البرتغال، عقب إعلان زميله الأسطورة كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، على خلفية الأزمة المرتبطة بالمدرب جورجي جيسوس، وفقًا لما ورد في تفاصيل المادة.

ريال مدريد يحسم مواجهة فالنسيا بثلاثية

وعلى صعيد أحداث المباراة، نجح ريال مدريد في فرض سيطرته على المواجهة، وافتتح فيديريكو فالفيردي التسجيل للفريق الملكي في الدقيقة 28، قبل أن يضيف أردا جولر الهدف الثاني في الدقيقة 36، ليمنح فريقه أفضلية واضحة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد تفوقه، وتمكن كيليان مبابي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75، ليؤكد انتصار الفريق الملكي بثلاثة أهداف دون مقابل، ويحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متساويًا في النقاط مع برشلونة المتصدر، الذي يستعد لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 28 نقطة، قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، والتي قد تحمل تأثيرًا مباشرًا على شكل المنافسة في قمة جدول ترتيب الليجا.