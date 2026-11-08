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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس تتهم «مجلس السلام» بتوفير غطاء لانتهاكات إسرائيل.. وغرق 70 ألف خيمة في غزة خلال 12 ساعة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت حركة حماس، اليوم الأحد، «مجلس السلام» ومديره التنفيذي نيكولاي ملادينوف بتوفير غطاء لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ومحملة المجلس والاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية للنازحين.

وقالت الحركة إن تداعيات المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع أمس السبت، وما صاحبه من غرق مخيمات النازحين وأحياء سكنية وتضرر مبانٍ، تكشف حجم الأزمة الإنسانية الناتجة عن استمرار الحصار وتعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تضرر نحو 70 ألف خيمة خلال 12 ساعة من بدء تأثير المنخفض الجوي، مقدراً الخسائر الأولية بنحو 3 ملايين دولار.

كما تسبّبت الأمطار الغزيرة في انهيار عشرات الجدران، ووقوع إصابات متفاوتة، وسط تحذيرات من انهيار مبانٍ متصدعة جراء الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.

وأشارت “حماس” إلى أن معاناة مئات الآلاف من النازحين تتفاقم مع اشتداد فصل الشتاء، في ظل إقامتهم داخل خيام متضررة ومراكز إيواء تفتقر إلى وسائل الحماية من الأمطار والبرد، مع استمرار منع إدخال مستلزمات الإيواء العاجلة، وفي مقدمتها الكرفانات ومواد الترميم والتدفئة ومعدات الدفاع المدني.

ودعت الحركة «مجلس السلام» إلى اتخاذ خطوات جادة لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها ووقف الانتهاكات، مطالبة الوسطاء والجهات الضامنة بالضغط لضمان التنفيذ الكامل للبروتوكول الإنساني، وتسريع دخول المساعدات واحتياجات الإيواء والإغاثة.

كما طالبت بالضغط للسماح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وتمكينها من ممارسة مسؤولياتها، داعية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى التحرك لكسر الحصار وضمان إدخال الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها المأوى والدواء والغذاء.

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