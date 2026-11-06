قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان تطورات السودان والأزمة الإيرانية وجهود منع مواجهة عسكرية جديدة
الذهب نزل تاني.. هبوط عيار 21 والجنيه الذهب مساء اليوم
شيخ الأزهر: شهيدا القوات المسلحة قدّما تضحيات ستظل محل فخر المصريين
قصف سوق الوازعية في تعز يسقط عشرات المدنيين.. وتبادل الاتهامات بين حكومة اليمن والحوثيين
في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية مصر والكويت يبحثان تحركات احتواء التصعيد الإقليمي ودعم التهدئة
ضبط سائق سيارة ربع نقل عرض حياة طلاب مدارس للخطر في الشرقية
وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة بالفضية العالمية والتأهل المباشر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028
مع توقع وصول 20 ألف إسرائيلي.. جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في الخليل
آيزنكوت: أعمل مع شركائي على تشكيل حكومة طوارئ وطنية للإطاحة بـ نتنياهو ومنع إجراء انتخابات جديدة
شيخ الأزهر ينعى شهيدي الواجب الوطني العقيد أحمد سمير والمقدم أحمد جودة
جيروزاليم بوست: التطبيع السعودي الإسرائيلي مستبعد في ظل حكومة نتنياهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محمد دحلان: استمرار الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

دحلان
دحلان
القسم الخارجي

أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان استمرار الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على مواصلة تقديم المساندة اللازمة لأهالي القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها جراء تداعيات الحرب.

وتأتي تصريحات دحلان في وقت تتواصل فيه التحديات التي تواجه قطاع غزة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.

وفي هذا السياق، يرتبط موقف دحلان بتأكيدات سابقة أعلن خلالها أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب وتوفير الدعم الإنساني لسكان القطاع، إلى جانب ضرورة التوصل إلى تفاهمات وطنية فلسطينية بشأن مستقبل غزة، بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

وسبق أن أكد دحلان عدم سعيه لتولي أي منصب حكومي أو تنفيذي أو أمني في القطاع، مشيرًا إلى أن جهوده تتركز على مساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. 

حركة التحرير الوطني الفلسطينية

وتعكس تصريحاته تمسكه باستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، في ظل الحاجة إلى تحرك إنساني وسياسي يواكب تطورات الأوضاع في غزة، ويضع احتياجات السكان ومستقبل القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات.
 

دحلان غزة فلسطين شعب غزة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر

حسام حسن

تفاصيل جلسة أبو ريدة وإبراهيم حسن ومصير العميد

كريستيانو رونالدو

نهاية مسيرة الأسطورة تقترب؟.. رونالدو يفاجئ مسؤولي النصر بقرار محتمل

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

إشبيلية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

أرشيفي

فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس

ترشيحاتنا

قوافل دعوية

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى الجيزة والقليوبية ودمياط

الفوز بكل محبوب

خطيب المسجد النبوي: الفلاح غاية يسعى إليها الإنسان

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمي احتفالًا بالعيد القومي لكفر الشيخ

بالصور

أحمد العوضي يوزع اللحوم على جمهوره في عين شمس

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

وسط فرحة أهالي عين شمس.. أحمد العوضي يحتفل بانطلاق تصوير سلطان الديب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
أحمد العوضي

50 صورة من حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي l التفاصيل الكاملة

حفل الختام
حفل الختام
حفل الختام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد