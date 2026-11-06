أكد القيادي الفلسطيني محمد دحلان استمرار الجهود الرامية إلى دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على مواصلة تقديم المساندة اللازمة لأهالي القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يواجهونها جراء تداعيات الحرب.

وتأتي تصريحات دحلان في وقت تتواصل فيه التحديات التي تواجه قطاع غزة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.

وفي هذا السياق، يرتبط موقف دحلان بتأكيدات سابقة أعلن خلالها أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب وتوفير الدعم الإنساني لسكان القطاع، إلى جانب ضرورة التوصل إلى تفاهمات وطنية فلسطينية بشأن مستقبل غزة، بما يضمن إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.

وسبق أن أكد دحلان عدم سعيه لتولي أي منصب حكومي أو تنفيذي أو أمني في القطاع، مشيرًا إلى أن جهوده تتركز على مساعدة الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، ودعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

حركة التحرير الوطني الفلسطينية

وتعكس تصريحاته تمسكه باستمرار تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، في ظل الحاجة إلى تحرك إنساني وسياسي يواكب تطورات الأوضاع في غزة، ويضع احتياجات السكان ومستقبل القضية الفلسطينية في مقدمة الأولويات.

