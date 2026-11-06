أوكرانيا تهاجم الخطوط الروسية بـ28 روبوتا أرضيا في أكبر اشتباك موثق

شنت أوكرانيا هجوما على الخطوط الأمامية الروسية باستخدام 28 روبوتا أرضيا في واحدة من أكبر الاشتباكات التي شاركت فيها المركبات الأرضية غير المأهولة، والتي تم توثيقها بالفيديو، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، الجمعة.

وأثارت أوكرانيا ذعر القوات الروسية من خلال شن هجوم جماعي بواسطة روبوتات أرضية على جزء من خط المواجهة.وتشير التقارير إلى أنها كانت "أكبر اشتباك تم تسجيله بصريا بين الروبوتات الأرضية في الحرب بأكملها".

28 مركبة غير مأهولة ضد الجيش الروسي

وشملت محاولة التقدم 28 مركبة برية غير مأهولة تابعة للفيلق الثالث للجيش الأوكراني ضد مواقع يسيطر عليها الجيش المشترك العشرين للقوات المسلحة الروسية في محيط ليمان، منطقة دونيتسك.

روسيا تزعم صد التقدم.. وتحذر من تحول نوعي

وزعمت روسيا أنها "صدت" هذا التقدم، لكن هناك "ذعر" من أن أوكرانيا "تقوم بنشاط بتحويل المركبات القتالية غير المأهولة من مجرد أصول دعم إلى قوة ضاربة مستقلة في ساحة المعركة".

استخدام قاذفات قنابل وصواريخ مضادة للدبابات وكاميكازي

وبحسب ما ورد نشرت أوكرانيا وحدتين مجهزتين بقاذفات قنابل يدوية أوتوماتيكية من طراز Mk-19، و18 وحدة مسلحة بقذائف صاروخية، تحمل كل منها سلاحين مضادين للدبابات من طراز AT-4، وثماني مركبات كاميكازي غير مأهولة."المراقب العسكري": حرب الدرونات تصل لمستوى جديد

وحذرت قناة "المراقب العسكري" الحربية الروسية قائلة: "على الرغم من صد الهجوم، إلا أن هذه علامة أخرى على أن حرب الطائرات بدون طيار على الخطوط الأمامية من قبل العدو تصل تدريجيا إلى مستوى جديد".

أول محاكاة لتكتيكات مجموعات هجوم المشاة

وذكرت صحيفة تسارغراد المؤيدة للحرب: "يمثل الهجوم بالقرب من ليمان أول محاولة لاستخدام الروبوتات الأرضية بطريقة تحاكي تكتيكات مجموعات هجوم المشاة".

وقالت مصادر روسية إن "الأسطول المعدني" الأوكراني في هذه المناسبة كان يفتقر إلى الغطاء الجوي وكان عرضة لهجمات الطائرات المسيرة بعد رصد تقدمه.