بلومبرج: أمريكا وإيران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من تحقيق اختراق محتمل في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، مع إبداء طهران استعدادا لمناقشة قضايا تتعلق ببرنامجها النووي كانت في السابق خارج الطاولة، وفقا لدبلوماسي مطلع على المحادثات.

وقال الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات، إن إيران تدرس مقترحات تتعلق بأنشطتها الذرية قدمها الوسيط الرئيسي قطر.

تنازل محتمل قد يدفع المفاوضات إلى الأمام

وأضاف الدبلوماسي أن أي تنازل في هذا الملف قد يؤدي إلى خطوة مهمة إلى الأمام في المفاوضات، التي تعثرت منذ انهيار اتفاق السلام المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو.



أكسيوس يكشف بنود اتفاق محتمل مع إيران



في سياق متصل، كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي، الخميس، تفاصيل مقترح قطري يقوم على تنفيذ إجراءات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال يومين، تشمل رفع الحصار البحري الأميركي عن طهران، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة، وإعادة فتح مضيق هرمز، تمهيدا لاستئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.



وفقا للتقرير، يتضمن المقترح جدولاً زمنيا من مرحلتين:

اليوم الأول: ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على إيران، وتفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

وفي المقابل، توجه طهران دعوة رسمية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مفتشين إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، استنادا إلى اتفاق جرى التوصل إليه في القاهرة قبل عام.

وفي اليوم الثاني، يعاد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، على أن تستأنف بعد ذلك المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، مع التركيز على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.