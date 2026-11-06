الخدمات البيطرية تواصل حملات تحصين الكلاب للحد من انتشار الأمراض

أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف جهودها للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، من خلال حملات التحصين والتوعية، بهدف الحد من انتشار الأمراض المرتبطة بها، وفي مقدمتها مرض السعار، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور الحسيني محمد عوض، المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن التعامل مع الكلاب الضالة أو التي تمثل خطرًا على المواطنين يتم وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2023، الذي يستهدف الحفاظ على الصحة العامة ووضع ضوابط لحيازة الحيوانات والتعامل معها.

تحصين الكلاب الضالة منذ 2023

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ حملات لتحصين الكلاب الموجودة بالشوارع منذ عام 2023، مع تكثيف جهود التطعيم خلال الفترة الأخيرة، للحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالكلاب الضالة وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون.

وأضاف أن فصلي الربيع والخريف يشهدان زيادة في معدلات تكاثر الكلاب، باعتبارهما من فترات التزاوج، وهو ما يستدعي تكثيف جهود الجهات المعنية للتعامل مع الظاهرة خلال هذه الفترات، من خلال حملات التحصين والتوعية والإرشاد.

القمامة تجذب الكلاب إلى المناطق السكنية

ولفت المتحدث باسم الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن تراكم القمامة وتوافر بقايا الطعام يمثلان أحد العوامل الرئيسية لجذب الكلاب إلى التجمعات السكنية، مؤكدًا أهمية دور المواطنين في الحد من انتشار الظاهرة.

وطالب المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الشوارع، والمشاركة في الحفاظ على النظافة العامة، بما يسهم في تقليل مصادر الغذاء التي تجذب الكلاب الضالة إلى المناطق السكنية، وحماية صحة المواطنين.

ندوات توعوية للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة

وأوضح الحسيني محمد عوض أن الهيئة تنظم ندوات توعوية وإرشادية للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب التعامل مع الظاهرة، وتوضيح أهمية الالتزام بالإجراءات التي تسهم في الحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب في الشوارع.