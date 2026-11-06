تعيين قاسم حسن رئيسًا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية

قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تعيين المهندس قاسم حسن قاسم رئيسًا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية التابعين للصندوق.

ويتمتع المهندس قاسم حسن بخبرة تتجاوز 25 عامًا في الإدارة والقيادة التنفيذية بعدد من الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مجالي التصنيع والتصدير، من بينها بروكتر آند جامبل ومارس وسامسونج.

وشغل قاسم حسن، قبل تعيينه، منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة «جروب إس إي بي» الفرنسية لأكثر من خمس سنوات، حيث قاد أعمال الشركة وخطط التوسع في التصنيع المحلي والتصدير.

وحصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة عين شمس عام 2000، كما أتم عددًا من البرامج التنفيذية المتخصصة في الإدارة المتقدمة من جامعة «إتش إي سي باريس» الفرنسية، والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب برنامج متخصص في الائتمان من مجموعة «إي إف جي هيرميس».

وكان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، قد أصدر قرارًا بتأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، باعتباره أحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.