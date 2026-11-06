بعد تصدر أسمها مؤشرات البحث.. عبير صبري تنتظر " الزمالك - بولاق"

تصدر أسم الفنانة عبير صبري، مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ان خطفت الأنظار بجلسة تصوير جديدة.

ومن ناحية آخري تنتظر الفنانة عبير صبري عرض مسلسلها الجديد الزمالك- بولاق".

تدور أحداث مسلسل «زمالك بولاق» في إطار اجتماعي مشوق، حول شقيقين يعيشان في عالمين مختلفين، حيث يجسد خالد الصاوي شخصية أحد سكان منطقة الزمالك، بينما يظهر باسم سمرة في شخصية رجل يعيش في حي بولاق الشعبي ويعمل سائق ميكروباص.

وتجمع الصدفة بين الشقيقين بعد سنوات طويلة من الفراق، لتبدأ سلسلة من الأحداث والتطورات التي تضعهما أمام مواقف وصراعات مختلفة، خاصة مع اختلاف طبيعة الحياة والظروف التي عاشها كل منهما.

ويقدم العمل معالجة درامية للعلاقات الأسرية والاجتماعية، من خلال التباين بين الحي الراقي والمنطقة الشعبية، وما يترتب على ذلك من اختلافات في طريقة التفكير والتعامل مع المواقف الحياتية.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

يضم مسلسل «زمالك بولاق» مجموعة كبيرة من الفنانين، في مقدمتهم خالد الصاوي وباسم سمرة، إلى جانب عبير صبري، وانتصار، وميمي جمال، ونسرين أمين، وفراس سعيد، وياسر الطوبجي، وإسماعيل فرغلي، ويوسف عمر، وتيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.

ويشارك في تأليف العمل إسلام شتا وأحمد رجب وباسم الخطيب، بينما يتولى أسامة عمر مهمة الإخراج