دون خسائر بشرية.. احتراق منزل في سوهاج

شهد نجع الزرابي بقرية العوامية التابعة لمجلس قروي سفلاق، بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، نشوب حريق في كمية من البوص، امتدت النيران على أثره إلى أحد المنازل، ما تسبب في تلفيات بالمحتويات، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

تفاصيل حريق نجع الزرابي بسوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا مأمور مركز شرطة ساقلتة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في كمية من البوص ملك المواطن "م. هـ"، بنجع الزرابي. وذلك قبل أن تمتد النيران وتؤثر على منزل مكون من طابق واحد ملك المواطن عصام. أ، فيما لحقت أضرار بمحتويات منزل محمود. ش، نتيجة الحريق.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لوحدتي الحماية المدنية بسفلاق وساقلتة، حيث تعاملت القوات مع ألسنة اللهب وتمكنت من محاصرة النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، في تحرك سريع للحد من آثار الحريق ومنع تفاقم الأضرار.

وتم إخطار مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر التلفيات والأضرار التي خلفها الحريق، ومتابعة الحالة واتخاذ ما يلزم حيال المتضررين.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات أو إصابات، فيما اقتصرت آثاره على الخسائر المادية التي لحقت بمحتويات المنازل، عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها.