الإنتاج الحربي تفتتح معرضا للمنتجات المدنية بالعبور

نظمت وزارة الإنتاج الحربي معرضًا للمنتجات المدنية لشركاتها بنادي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر الجاري، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية، والتيسير عليهم من خلال إتاحة منتجات وطنية عالية الجودة بأسعار مناسبة.



ويأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي، برئاسة الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على تعزيز التواجد الفعّال لشركاتها بمختلف المعارض، والتوسع في إتاحة منتجاتها المدنية للمواطنين.



وشاركت بالمعرض مجموعة من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، من خلال باقة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين في العديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، حيث تشارك شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بالطلمبات الغاطسة ذات التصنيع المحلي بنسبة 100%، والبطاريات.

كما تعرض شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) مجموعة متنوعة من منتجاتها، تشمل المحابس بأنواع ومقاسات مختلفة، ومنها محابس (3 بوصة، ومحابس عدم الرجوع، ومحابس السكينة) وأغطية الصرف الصحي، وأجسام الطلمبات، والجرليا، ودرج السلم، والمشترك، والطنابير، وغيرها من الصناعات المغذية، وكور طحن الأسمنت والبلاطة الأسمنتية ، وتستعرض شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) بطلمبة الفلاح ذات البستم الواحد، ومحرك دويتس بتصنيع محلي بنسبة 100% والمستخدم على طلمبات الري التي تتراوح قدراتها من 7.5 إلى 20 حصانًا، إلى جانب مراوح بأشكال ومقاسات مختلفة، و شفاط و مروحة صناعية، ووحدة ري نقالي F1511 6/6 تعمل على ماكينة دويتس، ووحدة إطفاء FL2 511، سبائك كراسي المحاور الخاصة بالسيارات ، أما عن مشاركة شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) فتشارك بموفرات المياه الذكية والتي تعمل على توفير المياه بنسبة تتراوح من 50% إلى 75% باستخدام تكنولوجيا ألمانية وبصناعة مصرية، فضلًا عن عرض كل ما يخص المولدات.

وتعرض شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) جهاز إنتاج المياه من الهواء الذي يعتمد على تكنولوجيا يابانية تم توطينها بشركات الإنتاج الحربي، ويتيح استخلاص مياه صحية صالحة للشرب مباشرة من الهواء كما يمكن في حالة عدم توافر مصدر للكهرباء توصيل الجهاز بخلية طاقة شمسية من إنتاج مصنع بنها للإلكترونيات، كما تعرض الشركة الموقد، والبوتاجازات، وأجهزة البلت والثلاجات، والسخانات، والتكيفات، ومجموعة من المنتجات الصغيرة ، و شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) و التي تقدم عدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، والمعدات الزراعية ، وولاعة الأفران.

كما تعرض شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) طفايات الحريق، و جنوط السيارات، و جهاز الجير بوكس و الري المحوري، وأدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل ، بينما تشارك شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) بالكابلات المعزولة والفويل بمختلف المقاسات، بينما تعرض شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) ألواح الطاقة الشمسية، وشاحن الطاقة الشمسية، والتابلت، ومياه الردياتير، ولمبات الليد بقدرات مختلفة، والشاشات الذكية (Smart TV) بمقاسات متنوعة ، وتشارك شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بمنتجاتها من الدهانات وكراسي الاستاد.



وأكدت وزارة الإنتاج الحربي أن تنظيم ومشاركة الشركات التابعة لها في مثل هذه المعارض يأتي انطلاقًا من حرصها على تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية، بما يتيح لهم الحصول على منتجات وطنية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.



وتعكس هذه المشاركة حرص الوزارة على دعم جهود الدولة لتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، من خلال توظيف الإمكانات التصنيعية المتوافرة بالشركات التابعة للوزارة، والاستفادة من فائض طاقاتها الإنتاجية للتوسع في إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم المشروعات القومية وخطط التنمية المستدامة.



ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار وزارة الإنتاج الحربي في أداء دورها الرئيسي المتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والآلات والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، إلى جانب تعظيم دورها كأحد الأذرع الصناعية للدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المنتجات المدنية للمواطنين.