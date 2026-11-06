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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نشاط بدون ترخيص.. غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط في أسيوط

غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط لمزاولتها النشاط دون ترخيص
غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية بديروط لمزاولتها النشاط دون ترخيص
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية والميدانية على المنشآت والأنشطة التجارية والرياضية بمختلف المراكز والمدن، للتأكد من الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية المنظمة، والتصدي لأي مخالفات، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة وتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال، رئيس المركز، شنت حملة ميدانية مكبرة لمتابعة رفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات والمنشآت بمختلف أنواعها، في إطار جهود المحافظة لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة.

وأضاف المحافظ أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم، بمشاركة أحمد بهلول، مدير إدارة إصدار التراخيص، وعمر نافع، مدير إدارة الإشغالات، ومحمود صابر، مدير المتابعة الميدانية برئاسة المركز.

وأشار إلى أن الحملات تستهدف التأكد من حصول المنشآت على التراخيص اللازمة واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل ممارسة أنشطتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن انتظام العمل في إطار قانوني ويحافظ على حقوق المواطنين.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات المفاجئة والدورية لمراجعة تراخيص الأنشطة التجارية والرياضية بمختلف أنحاء المحافظة، وعدم السماح بمزاولة أي نشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مع سرعة التعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة حيالها.

أسيوط الحملات الرقابية والميدانية الأنشطة التجارية مخالفات مركز ومدينة ديروط تراخيص المحال التجارية صالة ألعاب رياضية

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