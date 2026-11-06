محافظ أسيوط: اللجنة الخماسية تحرر 27 محضرًا وتوصي بغلق 3 مطاعم لوجود خطر داهم على الصحة العامة خلال حملات رقابية بمركز الفتح وحي شرق

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية بمختلف المراكز والأحياء، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية، ومراجعة سلامة الأغذية المتداولة وطرق تداولها وتجهيزها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو تعرض سلامتهم للخطر.

وأوضح محافظ أسيوط أن اللجنة الخماسية للمتابعة الميدانية بالمحافظة نفذت حملات تفتيشية مكثفة بنطاق مركز الفتح وحي شرق مدينة أسيوط، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية والتجارية، وذلك تحت رئاسة العميد زهجر سليمان، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وبمشاركة مجدي حماد، رئيس اللجنة، وأحمد خضر، مفتش الصحة، ومحمد الشحات، مفتش التموين، وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات شملت المرور والتفتيش على 12 منشأة غذائية وتجارية، وأسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا، بواقع 12 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية، و15 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالمخالفة للاشتراطات والقرارات المنظمة للعمل بالمنشآت الغذائية.

وأضاف المحافظ أن اللجنة أوصت بغلق 3 مطاعم لوجود خطر داهم على الصحة العامة، بعد رصد مخالفات جسيمة تمثلت في وجود بيارات صرف صحي وصراصير وحشرات بأماكن إعداد وتجهيز الأغذية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة وصحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح باستمرار تشغيل أي منشأة تمثل خطورة على الصحة العامة لحين إزالة أسباب المخالفة وتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات المقررة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة وتوسيع نطاقها بمختلف المراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ومتابعة تنفيذ قرارات الغلق وإزالة أسباب المخالفات، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو تعرض حياتهم للخطر.