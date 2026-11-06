أمير قطر يشدد على أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات بين طهران وواشنطن

أكد أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني على أهمية تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال إتصالهاتفي جمع بين الزعيمين ، حيث بحثا فيه سبل وقف التصعيد.

كما شدد الأمير القطري على أهمية مواصلة الحوار واعتماد الوسائل الدبلوماسية لتسوية الخلافات.

كما ناقش الجانبان آخر مستجدات الجهود الدولية، ولا سيما المساعي التي تبذلها قطر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية ودعم المسار التفاوضي، بما يمهد للتوصل إلى اتفاق شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.



وفي وقت لاحق ؛ ذكر الرئيس الأمريكي مساء أمس الخميس أنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن ما إذا كان سيستأنف الحرب ضد إيران أم لا. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "هل نريد المضي قدماً" بهجمات جديدة على إيران لضمان القضاء على البرنامج النووي الإيراني.. لا لن أدمر باقي البلاد إن أمكن ذلك، لكن ربما سأضطر إلى ذلك.. ستعرفون قريبا".

كما أضاف ترامب بعد اجتماع مع مستشاريه للأمن القومي أن الولايات المتحدة حققت السيطرة على الوضع الإيراني، لافتا إلى أنه سيتخذ قرارا قريباً.

وكانت إيران طالبت من ضمن تلك الشروط الـ 7 برفع العقوبات الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، ورفع الحصار عن موانئها، فضلا عن إيقاف الحرب على كل الجبهات، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات عن الحرب.