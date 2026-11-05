ترامب: سنقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين.. أفضّل ألا أُدمّر بقية إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن إدارته ستقوم بالكثير من الأمور خلال الأسبوعين المقبلين، محذرًا إيران من عدم اتخاذ قرار لإبرام صفقة.

وأضاف ترامب بشأن إيران: "لا يفعلون أي شيء بدون موافقة الولايات المتحدة، يجب اتخاذ قرار بشأن المضي قدما بخطوات إضافية أو "المصادقة على الاتفاق".

وتابع ترامب بشأن إيران: "أفضّل ألا أُدمّر بقية البلاد إن أمكن".

وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، قال ترامب:"قريبون جدا من تسوية الحرب الروسية الأوكرانية التي ستتضمن ما هو أبعد من أوكرانيا".

تأتي تصريحات ترامب وسط تقارير إعلامية متزايدة باستئناف الحرب على إيران رغم اعتراف الرئيس الأمريكي بأن أحد أسباب خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي كانت بسبب حرب إيران.

نيويورك تايمز: الجيشان الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططا لقصف إيران

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيشين الأمريكي والإسرائيلي وضعا خططا لعملية قصيرة ومكثفة لضرب أهداف في إيران.

وأضافت الصحيفة أن من المرجح أن تشمل العملية الأمريكية الإسرائيلية المحتملة "البنية التحتية للطاقة في إيران".

عدم شعبية الحرب في أمريكا

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية كشفت عن عدم شعبية عميقة للحرب التي اختارها الرئيس دونالد ترامب وبدأها ويكافح الآن لإنهائها.

وتتقاطع خسارة الرئيس ترامب لمجلسي النواب والشيوخ مع أحد أهم القرارات في رئاسته: ما إذا كان سيستأنف العمليات القتالية المكثفة ضد إيران، في حرب قال نائب الرئيس يوم الأربعاء إنها كانت السبب الرئيسي للهزيمة الساحقة للحزب الجمهوري.