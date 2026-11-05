انتحل صفه فتاة.. القبض على أدمن صفحة تروج لممارسة الأعمال المنافية للآداب

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يروج من خلالها لممارسة الأعمال المنافية للآداب، منتحلًا صفة فتاة؛ بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته؛ اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها منتحلًا صفة فتاة، والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بقصد النصب والاحتيال على راغبي التواصل، وتصويرهم وابتزازهم عقب استجابتهم له.

واتُخذت الإجراءات القانونية.