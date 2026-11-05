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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نائب رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في "أديبك 2026" بأبوظبي

الوزراء
الوزراء
كتب محمود مطاوع

عاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى القاهرة، مساء اليوم، بعد زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، شارك خلالها في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي أُقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين.

‎وشارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في افتتاح فعاليات "أديبك 2026"، حيث افتتح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، النسخة الثانية والأربعين من "أديبك" بمركز "أدنيك أبوظبي"، بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة من مختلف أنحاء العالم. 

الدولة المصرية تحرص على تعزيز حضورها في المحافل الدولية الكبرى للطاقة

كما حضر الدكتور حسين عيسى عددًا من جلسات المؤتمر، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها في المحافل الدولية الكبرى للطاقة، ومواصلة الحوار مع شركات الطاقة العالمية والمؤسسات الحكومية وقطاع التمويل، فضلا عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، وبحث سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات مع كبرى الشركات والمستثمرين، ومتابعة التوجهات العالمية في الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

‎وعلى هامش "أديبك 2026" في أبوظبي، عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعين مع سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك" ومجموعة شركاتها، كما عقد الدكتور حسين عيسى لقاء مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير عصام عاشور، سفير مصر لدى دولة الإمارات.

‎وتأتي هذه اللقاءات في إطار العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

‎كما التقى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على هامش الزيارة، عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال والإعلاميين من مصر والإمارات، في إطار الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

تجدر  الإشارة إلى أن "أديبك"، أكبر حدث للطاقة في العالم، شهد مشاركة أكثر من 1800 متحدث، وأكثر من 380 جلسة و13 برنامجاً للمؤتمر، واستضافة أكبر معرض في تاريخه، بمشاركة نحو 2260 شركة عارضة، من بينها 54 من شركات البترول والطاقة الوطنية والدولية، موزعة على 16 قاعة عرض، إلى جانب 30 جناحاً للدول المشاركة، من بينها جناح مصر، فيما شاركت أيضا كبرى شركات التكنولوجيا والصناعة، وسط حضور أكثر من 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.

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