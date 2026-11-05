بشرى من متحدث الوزراء.. حوافز جديدة لهؤلاء وزيادة مرتقبة للأجور إلى 15 ألف جنيه

أعلن المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، إقرار حافز جودة لأعضاء هيئة التدريس يُصرف مع بداية كل عام دراسي جامعي لمدة 9 أشهر.

وأضاف المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تقرر إقرار حافز أداء شهري بقيمة 700 جنيه لأعضاء المهن الطبية، إلى جانب صرف مكافأة استثنائية لهم.

وكشف المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إعداد تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.