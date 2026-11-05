من دير المحروسة.. محافظ قنا يقدم التهنئة للأقباط بموسم البطل الشهيد مارى جرجس

‏قدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، التهنئة للأنبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والأنبا اغناطيوس السريانى أسقف عام إيبارشية قنا، ولجميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بموسم البطل الشهيد مارى جرجس، وذلك فى إطار تعزيز أواصل المحبة والتآخي التى تجمع أبناء الوطن الواحد.

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‏جاء ذلك خلال زيارته لدير الشهيد مارى جرجس بالمحروسة بمدينة قنا، بحضور الدكتور محمود عيسى السكرتير العام، والشيخ زين العابدين على، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بأوقاف قنا، ومحمد بغدادى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى السعدي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأعرب الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة، عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين أبناء الوطن.

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‏وأكد محافظ قنا، بأن مصر وطن للمحبة والتسامح، وأن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة متجددة، لترسيخ قيم السلام والعيش المشترك، وتعزيز روح المواطنة، مشيراً إلى أن أبناء الشعب المصري يجمعهم تاريخ واحد ومصير مشترك، وأن الوحدة الوطنية ستظل صمام الأمان للمجتمع المصري، ونموذجا يحتذى به في التآخي والتعايش.



‏ومن جانبه أعرب الأنبا شاروبيم، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا على هذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مؤكداً أنها تعكس مشاعر المحبة الصادقة وروح الأخوة، التي تجمع أبناء الوطن الواحد.



كما أشاد الأنبا شاروبيم، بعمق العلاقات الطيبة بين أبناء الشعب المصري وحرص الجميع على المشاركة في المناسبات التي تعزز قيم المحبة والسلام.



