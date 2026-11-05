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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا.. طرح الشادر بداية العام المقبل أمام التجار المستوفين للالتزامات..ضبط 151بطاقة تموينية وماكينة صرف خلال حملة مكبرة

الملتقى التوظيفى بقنا
الملتقى التوظيفى بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، الإعلان عن طرح الشادر بداية العام المقبل أمام التجار المستوفين لكافة الالتزامات، مديرية الصحة تعلن تنظيم 4 قوافل طبية مجانية بقرى دشنا ونجع حمادي وأبوتشت وقفط خلال نوفمبر، ضبط 151بطاقة تموينية وماكينة صرف و800 كجم سلع مدعمة خلال حملة مكبرة، مصرع سيدة إثر انهيار حائط منزل غير مأهول بقرية الزوايدة، والملتقى التوظيفي الأول بقنا يتلقى أوراق 1250شابًا وفتاة للحصول على فرص عمل.

 

‏محافظ قنا: طرح الشادر بداية العام المقبل أمام التجار المستوفين لكافة الالتزامات
 

‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بشادر الأربعين، بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفق الجدول الزمني المقرر.



‏رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندس المشروع، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالشادر، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز وما تم الانتهاء منه من أعمال، إلى جانب متابعة البنود المتبقية ومناقشة سبل تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

 

قنا.. 4 قوافل طبية مجانية بقرى دشنا ونجع حمادي وأبوتشت وقفط خلال نوفمبر
 

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف قرى ونجوع المحافظة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتيسير حصولهم على الرعاية الطبية، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الخدمات العلاجية بالمجان والوصول بها إلى المواطنين في أماكن إقامتهم.

وفي السياق، أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، تنفيذ 4 قوافل طبية مجانية بعدد من قرى مراكز دشنا ونجع حمادي وأبوتشت وقفط، خلال شهر نوفمبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 

ضبط 151بطاقة تموينية وماكينة صرف و800 كجم سلع مدعمة خلال حملة بقنا

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، من ضبط أحد الأشخاص بحوزته عدد من البطاقات التموينية والسلع المدعمة، قبل التصرف فيها، وبيعها بالسوق السوداء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وفي إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط منظومة الدعم.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مفاجئة، قادها حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، وأسفرت عن ضبط 151 بطاقة تموينية، وماكينة صرف، و300 كجم من السكر التمويني.


 

مصرع سيدة إثر انهيار حائط منزل غير مأهول بقرية الزوايدة في قنا

لقيت سيدة مصرعها، إثر انهيار حائط منزل غير مأهول بالسكان عليها، أثناء مرورها بأحد شوارع قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع سيدة في حادث انهيار حائط منزل بقرية الزوايدة، أثناء سيرها بأحد شوارع القرية.
 

الملتقى التوظيفي الأول بقنا يتلقى أوراق 1250شابًا وفتاة للحصول على فرص عمل

شهدت فعاليات الملتقى التوظيفي الأول لمحافظة قنا، المقام بالصالة المغطاة بمدينة قنا، لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة 45 شركة ومصنعًا، إقبالًا من الشباب الباحثين عن فرص عمل، وذلك في إطار اهتمام اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للوظائف المتاحة 1250 شابًا وفتاة على مدار اليومين، وواصل ممثلو الشركات والمصانع المشاركة استقبال المتقدمين، والتعريف بالوظائف المتاحة، وشروط التقديم والتخصصات المطلوبة، بما يتيح للشباب اختيار الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.
 

قنا الملتقى التوظيفي الأول 151بطاقة تموينية قوافل طبية مجانية طرح الشادر أخبار قنا

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