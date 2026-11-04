‏محافظ قنا: طرح الشادر بداية العام المقبل أمام التجار المستوفين لكافة الالتزامات

‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بشادر الأربعين، بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفق الجدول الزمني المقرر.

‏

‏رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندس المشروع، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالشادر، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز وما تم الانتهاء منه من أعمال، إلى جانب متابعة البنود المتبقية ومناقشة سبل تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

‏وشدد محافظ قنا، على إعداد مخطط زمني محدد وواضح، للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بكافة بنود المشروع، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المقررة، مؤكدا أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول الشادر الخدمة، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة مناسبة للتجار والمترددين عليه.

‏

‏وأوضح الببلاوي، بأن أعمال طرح الشادر ستبدأ اعتبارا من العام المقبل أمام جميع التجار من أبناء محافظة قنا، المستوفيين لكافة الالتزامات القانونية مع المحافظة بالشادر القديم، وذلك من خلال طرح المحافظة للشادر وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع أماكن الانتفاع.

‏

‏ولفت محافظ قنا، إلى أن الأولوية ستكون للتجار من أبناء المحافظة المستوفين لكافة الالتزامات القانونية والمادية، وعدم وجود أي مستحقات أو مخالفات قائمة بحقهم بالشادر القديم، مع استبعاد أي تاجر غير مستوفى لهذه الالتزامات، أو توجد بحقه مخالفات أيا كان نوعها، سواء محاضر بيئية، أو محاضر حجز إداري، أو محاضر تأخير محررة من الجهات المختصة من دخول المزاد.



