قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين: منع تجدد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط يمثل أولوية قصوى
حريق يلتهم 3 محال بالسوق الفرنساوي في الإسكندرية دون إصابـات
وزير الإعلام الصومالي: القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا ونعمل على التصدي لانتهاكات الاحتلال
وزراء الإنتاج الحربي والصناعة والتعليم يبحثون تطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة
الأزمة تتصاعد.. القصة الكاملة لخناقة شركة الكرة بعد بيان رموز الزمالك
نواف سلام: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصريًا بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية
شحنة مساعدات ودعم إعلامي من الجامعة العربية للصومال
فاروق: التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية فرصة واعدة ومحورية لتنمية القطاع
تراجع جديد.. سعر الدولار اليوم في البنوك يهبط لأقل من 55 جنيهاً
راندة المنشاوي: تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية
الزمالك ينافس على جائزة أفضل نادٍ في أفريقيا 2026.. وغياب الأهلي
بدء إجراءات تسليم التابلت "لأول مرة" لطلاب التعليم الفني..ماذا أعلنت المدارس؟|تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

‏محافظ قنا: طرح الشادر بداية العام المقبل أمام التجار المستوفين لكافة الالتزامات

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

‏تابع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بشادر الأربعين، بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، بما يسهم في سرعة الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة وفق الجدول الزمني المقرر.

‏رافقه خلال الجولة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية ومهندس المشروع، حيث تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالشادر، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي، ومعدلات الإنجاز وما تم الانتهاء منه من أعمال، إلى جانب متابعة البنود المتبقية ومناقشة سبل تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير التنفيذ.

‏وشدد محافظ قنا، على إعداد مخطط زمني محدد وواضح، للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية بكافة بنود المشروع، مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالمواصفات الفنية ومعدلات التنفيذ المقررة، مؤكدا أهمية سرعة الانتهاء من الأعمال ودخول الشادر الخدمة، بما يسهم في تنظيم النشاط التجاري وتوفير بيئة مناسبة للتجار والمترددين عليه.

‏وأوضح الببلاوي، بأن أعمال طرح الشادر ستبدأ اعتبارا من العام المقبل أمام جميع التجار من أبناء محافظة قنا، المستوفيين لكافة الالتزامات القانونية مع المحافظة بالشادر القديم، وذلك من خلال طرح المحافظة للشادر وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع أماكن الانتفاع.

‏ولفت محافظ قنا، إلى أن الأولوية ستكون للتجار من أبناء المحافظة المستوفين لكافة الالتزامات القانونية والمادية، وعدم وجود أي مستحقات أو مخالفات قائمة بحقهم بالشادر القديم، مع استبعاد أي تاجر غير مستوفى لهذه الالتزامات، أو توجد بحقه مخالفات أيا كان نوعها، سواء محاضر بيئية، أو محاضر حجز إداري، أو محاضر تأخير محررة من الجهات المختصة من دخول المزاد.

قنا شادر الأربعين منطقة الصالحية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أيلون ماسك

حقيقة اقتراح «إيلون ماسك» إنشاء تطبيق لسداد ديون البسطاء على نفقة المليارديرات

الكونجرس

رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة

كيفانش تاتليتوغ

مفاجأة بشأن الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ «مهند»: ذكر الله يمنحني سعادة لم أجدها في الدنيا

إمام عاشور

هاني حتحوت: الأهلي يفتح الباب أمام رحيل إمام عاشور إلى اتحاد جدة بشرط

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي

استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين في توليدو ومصرع 69 شخصًا

الذهب

دون الـ 50 ألفا مجددا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

رفع مساحي لأراضي أملاك الدولة بالقوصية لتثبيت الحدود ومنع التعديات والحفاظ على المال العام

محافظ أسيوط: رفع مساحي دقيق لأراضي أملاك الدولة بالقوصية لتثبيت الحدود ومنع التعديات

إزالة التعديات بأسيوط

محافظ أسيوط: إزالة 13 تعدياً ومخالفة بناء في حملات مكثفة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ30

المحافظ خلال تكريم الذين واجهوا السيل بنويبع

«أبطال وقت الشدة».. محافظ جنوب سيناء يكرّم منقذي العالقين بالسيول وأبطال الإسعاف بحادث أتوبيس نويبع

بالصور

مثل الكافيهات .. طريقة عمل الكاكاو الساخن برغوة كثيفة

رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن

لماذا تشعر بالجوع بعد تناول وجبة كبيرة؟ .. أسباب غير متوقعة وراء عدم الشبع

الجوع
الجوع
الجوع

البرطمان مقفول ومش بيفتح؟ .. حيلة الماء الدافئ تُسهّل المهمة

حيلة فتح الغطاء محكم الغلق
حيلة فتح الغطاء محكم الغلق
حيلة فتح الغطاء محكم الغلق

نشرة المرأة والمنوعات | نباتات يُعتقد أنها تطرد الثعابين من المنزل.. وهذه طريقة تنظيف جلدة باب الغسالة من العفن والروائح

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد