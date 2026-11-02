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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة جنوب الوادي الأهلية تستضيف مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

د عباس منصور
د عباس منصور

تستضيف جامعة جنوب الوادي الأهلية، يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر، بمشاركة وفود فنية من عدد من الدول العربية، في إطار جهود المهرجان لإحياء التراث وتعزيز التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب.

وتشهد أروقة الجامعة برنامجًا متنوعًا يضم عروضًا فنية واستعراضية وموسيقية تعكس ثراء الفنون الشعبية العربية، إلى جانب معارض للحرف والمنتجات التراثية واليدوية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي يجمع مصر وفلسطين، ويسلط الضوء على الروابط التاريخية والإنسانية والتراثية بين الشعبين.

وأوضح الدكتور علي الدين القصبي، المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة، أن الفعاليات تستهدف تعريف الطلاب بتنوع الموروث الثقافي العربي، وإتاحة الفرصة للتفاعل مع الفنون والحرف التقليدية.

وأكد الأستاذ الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية، بأن استضافة الجامعة لهذا الحدث الدولي تأتي انطلاقًا من إيمانها بأهمية الدور الثقافي والتنويري للمؤسسات الجامعية، باعتبارها منصات فاعلة في بناء الوعي لدى الشباب، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية والانفتاح على ثقافات الشعوب الأخرى.

 احتفاء بالتراث

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، بأن مشاركة الأشقاء العرب في المهرجان، وما يتضمنه من احتفاء بالتراث والهوية المصرية والفلسطينية، تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين الطلاب ومختلف الشعوب، وترسيخ الوعي بقيمة الموروث الثقافي باعتباره أحد أهم عناصر تشكيل هوية الأمم وحفظ ذاكرتها عبر الأجيال.

وأضاف منصور، بأن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة التي تجمع بين المعرفة والإبداع والممارسة الفنية، وتسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، إلى جانب تعريفهم بتنوع الثقافات العربية وثراء موروثها الحضاري.
 

يُذكر أن مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع، وشهدت دورته الأولى نجاحًا كبيرًا، حيث أُقيمت برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، واستقطبت مشاركة واسعة من الفنانين والحرفيين والباحثين والمهتمين بالتراث من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار رؤية تهدف إلى الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانته كأحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.
 

قنا جامعة جنوب الوادي الأهلية مهرجان قنا الدولي للفنون أخبار قنا

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