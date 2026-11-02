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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غدا.. انطلاق الملتقى التوظيفي لمحافظة قنا

ديوان عام محافظة قنا
ديوان عام محافظة قنا
يوسف رجب

‏دعا اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، المواطنين والشباب من أبناء المحافظة، للمشاركة الإيجابية في فعاليات الملتقى التوظيفي، والمقرر انطلاقه غدا الثلاثاء بالصالة المغطاة  التابعة لمديرية الشباب والرياضة بنادي البحر بمدينة قنا، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الوظيفية التي يتيحها الملتقى للشباب من أبناء المحافظة، في مختلف التخصصات والمجالات.



‏وتأتي هذه الدعوة في إطار استعدادات المحافظة لانطلاق الملتقى التوظيفي خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجارى، بمشاركة 45 شركة ومصنعا، بالتنسيق مع إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام، حيث يستهدف الملتقى توفير 2315 فرصة عمل حقيقية في قطاعات متنوعة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودعم جهود الدولة في الحد من البطالة.



‏وأوضح محافظ قنا، أن المحافظة خصصت أماكن وعدد من وسائل المواصلات، لتجمع ونقل المواطنين إلى مقر الملتقى بالصالة المغطاة بنادي البحر بمدينة قنا، وتشمل الأماكن تواجد الطفطف نهاية كوبري دندرة أمام مستشفى الشفا، وتواجد أتوبيس بمنطقة البنزايون بمدينة قنا، وتواجد أتوبيس بجوار كنيسة المطرانية بقنا أول شارع ديوان عام المحافظة، من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء حتي الساعة الثانية والنصف عصراً.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه النقاط تستهدف تسهيل وصول الشباب والمواطنين إلى مقر الفعاليات، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن للاستفادة من الوظائف المتاحة.



‏وأضاف الببلاوى، أن الملتقى يمثل فرصة حقيقية أمام الشباب، للحصول على فرص عمل مناسبة في مختلف التخصصات من خلال الشركات والمصانع المشاركة، والتي توفر 2315 فرصة عمل.
 

وأكد محافظ قنا، أهمية الإقبال على فعاليات الملتقى والتعرف على الوظائف المطروحة ومتطلباتها، بما يتيح للشباب الاستفادة من الفرص المتاحة وبدء خطوات جادة نحو الالتحاق بسوق العمل.

 

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