تسلا موديل 3 لعام 2026 تحصل على تقنية سايبركاب

كشفت شركة «تسلا» الأمريكية عن خطتها لدمج تقنيات ميكانيكية وكهربائية جديدة مستمدة من سيارات الأجرة ذاتية القيادة «سايبر كاب» ضمن خطوط إنتاج طراز «موديل 3» لعام 2026، وذلك في إطار جهود الشركة لتبسيط عمليات التصنيع وتخفيض التكاليف التشغيلية.

وتعتمد الترقية الجديدة على إعادة هيكلة وحدة العاكس الكهربائي (Inverter) المسؤولة عن تحويل التيار المستمر الصادر من البطارية إلى تيار متردد لتغذية المحركات الكهربائية.

تقليل المكونات وتحسين كفاءة التصنيع

كشف "نك فيرزيني" رئيس هندسة وحدات المحركات في شركة «تسلا»، عن دمج لوحة دارات مطبوعة حديثة ومرحلة طاقة مصممة خصيصًا لـ «سايبر كاب» داخل وحدة الدفع الخاصة بطراز «موديل 3».

وتتميز وحدة العاكس المستحدثة بتقليل عدد المكونات الإلكترونية بشكل ملحوظ مقارنة بالنظام الحالي، إلى جانب مرونة استقبال قطع الغيار والمكونات من موردين متعددين، مما يُسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، خفض تكاليف الإنتاج، وتسريع سلاسل التوريد.

توحيد الواجهات الهندسية واحتمالية التوسع

أكدت التقريرات الهندسية أن تصميم العاكس الجديد يحافظ على نفس الواجهات الهيكلية والميكانيكية الخاصة بالمحركات الحالية، مما يتيح إمكانية دمج التقنية مستقبلاً في طرازات أخرى مثل (موديل Y) دون الحاجة لإعادة تصميم كاملة لوحدة الدفع.

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التزام الشركة باستغلال الابتكارات التقنية المطورة لأسطول القيادة الذاتية وتسريع تطبيقها في السيارات الإنتاجية التجارية المتاحة للمستهلكين.