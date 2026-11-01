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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أخبار النادي الأهلي.. موقف عموتة وأبرز صفقات الميركاتو الشتوي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تشهد أروقة النادي الأهلي حالة من التوتر لحسم عدد من الملفات خلال الفترة الحاليه للحفاظ على استقرار الفريق في ظل مشاركته في بطولة الدوري والكونفدرالية

عموتة تحت التقييم.. والإدارة تتمسك بالاستقرار

تتواصل حالة الجدل حول مستقبل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، بعد تراجع مستوى الفريق، وسط تأكيدات بوجود اتجاه داخل الإدارة لمنحه الفرصة، مع تقييم أداء التدريبات والنتائج خلال الفترة المقبلة، بدلًا من اتخاذ قرار متسرع بشأن رحيله.

وفي السياق نفسه، كشف الإعلامي سيف زاهر عن كواليس اجتماع سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين، والذي شهد التأكيد على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفرض مزيد من الالتزام والانضباط داخل الفريق، مع توجيه رسالة واضحة بأن المشاركة والأداء سيكونان معيار التعامل مع اللاعبين.

صفقات وتدعيمات.. أشرف عبادة على رادار الأهلي

دخل الجزائري أشرف عبادة، مدافع اتحاد العاصمة، دائرة المرشحين لتدعيم خط دفاع الأهلي، في ظل رغبة الجهاز الفني في تعزيز الخط الخلفي.

كما تدرس الإدارة ملف تجديد عقد المغربي أشرف بن شرقي

الأهلي يستعد للمقاولون والسكة الحديد

يواصل الفريق استعداداته لمواجهة المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر، قبل مواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من كأس مصر، وسط اتجاه لمنح بعض العناصر الشابة فرصة المشاركة وإثبات قدراتها خلال المباراتين.

 موقف المصابين 

وتترقب جماهير الأهلي موقف لاعبي الفريق المصابين، إلى جانب متابعة فرص انضمام عناصره إلى منتخب مصر خلال معسكر نوفمبر، خاصة مع وجود أسماء مثل إمام عاشور ومحمد هاني ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب.

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