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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد 2007 يكتسح مودرن سبورت بثلاثية نظيفة في دوري الجمهورية للشباب

زد
زد
ياسمين تيسير

حقق فريق زد لكرة القدم مواليد 2007 فوزًا مستحقًا على نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ZED، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام للشباب.

وقدم لاعبو زد أداءً قويًا على مدار اللقاء، ونجحوا في فرض سيطرتهم على مجريات المباراة، مع استغلال الفرص الهجومية وترجمتها إلى أهداف، ليؤكد الفريق تفوقه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمسابقة.

وافتتح علاء أحمد التسجيل لصالح زد، قبل أن يضيف عمر أحمد «مرموش» الهدف الثاني، فيما اختتم زياد الجزار ثلاثية الفريق، ليخرج زد فائزًا بثلاثة أهداف نظيفة.

ويأتي هذا الفوز في إطار العمل الفني الذي يقوم به الجهاز الفني للفريق، من خلال تجهيز اللاعبين وتطوير مستواهم الفني والبدني، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، بما يسهم في تقديم مستويات مميزة والمنافسة بقوة خلال مباريات البطولة.

الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2007

ويقود الفريق فنيًا البرتغالي باولو سامبايو، مديرًا فنيًا، ويعاونه الكابتن إسلام محمد عبد العزيز «زيزو» مدربًا عامًا، والكابتن عمرو أحمد عبد الله مدربًا لحراس المرمى.

زد الدوري بطولة

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