الجمع بين معاشين في نفس الوقت.. اعرف الفئات المستفيدة

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن إمكانية الجمع بين معاشين في نفس الوقت، خاصة الأرامل والأبناء المستحقين للمعاش، وهل يحق للشخص الحصول على معاشه الشخصي إلى جانب معاش والده أو والدته أو زوجته؟

الجمع بين معاشين في قانون التأمينات

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وضع مجموعة من الحالات والاستثناءات التي تسمح بالجمع بين أكثر من معاش، أو بين المعاش والدخل الناتج عن العمل، وفقًا لضوابط محددة.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذه الأحكام الأرملة والأرمل والأبناء والوالدين والإخوة والأخوات، ممن يستحقون معاشًا عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش المتوفى.





6 حالات يسمح فيها القانون بالجمع بين معاشين

حدد القانون 6 حالات يجوز فيها الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، وجاءت كالتالي:

1. يحق للمستحق الجمع بين أكثر من معاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا، مع استكمال القيمة وفقًا لترتيب الأولوية المحدد بالقانون.

2. يجوز الجمع بين المعاش والدخل الناتج عن العمل أو المهنة، في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا.

3. يحق للأرملة الجمع بين معاشها عن زوجها المتوفى ومعاشها الشخصي، كما يجوز لها الجمع بين معاش الزوج ودخلها من العمل أو المهنة دون حدود.

4. يحق للأرمل الجمع بين معاش زوجته المتوفاة ومعاشه الشخصي، وكذلك الجمع بين معاش الزوجة ودخله من العمل أو المهنة دون حدود.

5. يجوز للأبناء الجمع بين المعاشين المستحقين عن الأب والأم دون أي حدود.

6. يسمح القانون للمستحق بالجمع بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.

ماذا يحدث لو كان للشخص أكثر من معاش؟

وفي الحالات التي لا ينطبق عليها الاستثناء الخاص بالجمع دون حدود، حدد القانون ترتيبًا للأولوية عند استحقاق أكثر من معاش، بحيث تكون الأولوية للمعاش المستحق عن الشخص نفسه، ثم المعاش عن الزوج أو الزوجة، ثم الوالدين، ثم الأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.

وفي حالة وجود فرق بين قيمة المعاش المستحق والمعاش الآخر، تتم دراسة استحقاق هذا الفرق وفقًا للقواعد والضوابط القانونية.

هل الجمع بين معاشين متاح للجميع؟

لا، فالجمع بين المعاشات مش حق مطلق لكل المستحقين، وإنما يرتبط بالحالة الاجتماعية وسبب استحقاق المعاش، ومدى انطباق الاستثناءات التي حددها القانون.

ولذلك يجب على أصحاب الحالات المتشابهة التوجه إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاستعلام عن موقفهم التأميني، وتحديد قيمة المعاش المستحق وإمكانية الجمع وفقًا لكل حالة

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم استحقاقات المعاشات، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، بما يضمن حصول كل فئة على حقوقها وفقًا للأحكام التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حالات الجمع بين أكثر من معاش

نص القانون على استثناءات واضحة تتيح الجمع بين أكثر من معاش، من بينها:

الجمع بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر، مع استكمال القيمة وفقا للقانون.

الجمع بين المعاش والدخل في نفس الحدود.

تمتع الأرملة والأرمل بحق الجمع بين المعاشات والدخل دون قيود.

إتاحة الجمع الكامل للأبناء بين معاشي الوالدين.

السماح بالجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد دون حد أقصى.