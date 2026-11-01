الدولار الآن في مصر.. أسعار الشراء والبيع بالبنوك الأحد 1 نوفمبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 حالة من الاستقرار النسبي أمام الجنيه المصري في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة، حيث بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 55.71 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملة الأمريكية بين البنوك المصرية، وفقًا لأسعار الشراء والبيع المعلنة، حيث سجل الدولار في البنك التجاري الدولي 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

وفي المقابل، سجل الدولار أعلى سعر ضمن البنوك الواردة في التقرير لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، بقيمة 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع، بينما سجلت مكاتب الصرافة نفس أسعار البنك المركزي المصري، بواقع 55.71 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

وتأتي متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ضمن اهتمامات المواطنين والمتعاملين في سوق الصرف، سواء الراغبين في شراء العملة الأمريكية أو بيعها، خاصة مع اختلاف أسعار التداول المعلنة من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل المقارنة بين أسعار الشراء والبيع خطوة مهمة قبل إجراء المعاملات المصرفية.

واقرأ أيضًا:

ما سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الدولار اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في البنك المركزي المصري 55.71 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في آخر تحديث.

ويُعد سعر الدولار في البنك المركزي من المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في سوق الصرف، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك الحكومية والخاصة، للتعرف على مستويات شراء وبيع العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وسجلت مكاتب الصرافة السعر نفسه المعلن لدى البنك المركزي، حيث بلغ الدولار 55.71 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم؟

استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري عند 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة، وهي المستويات نفسها المسجلة في بنك مصر.

وجاءت أسعار الدولار في البنكين على النحو الآتي:

البنك الأهلي المصري: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، ليأتي متوافقًا مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وتوضح هذه الأسعار تقارب مستويات شراء وبيع الدولار في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع وجود اختلافات محدودة في أسعار العملة الأمريكية لدى بعض البنوك الأخرى.

ما سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم؟

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 نحو 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

يأتي السعر المسجل في بنك قناة السويس مطابقًا للأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، وفقًا للبيانات الواردة عن أسعار الصرف في البنوك المصرية.

كم سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار الواردة في التقرير.

ويختلف السعر المعلن في البنك التجاري الدولي عن عدد من البنوك الأخرى، التي سجلت 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، وهو ما يجعل متابعة أسعار الصرف في أكثر من بنك أمرًا مهمًا للراغبين في إجراء معاملات بيع وشراء العملة الأمريكية.

ما سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

يأتي هذا السعر بين مستويات التداول المسجلة في البنك التجاري الدولي وعدد من البنوك الأخرى، حيث يقل سعر الشراء عن السعر المعلن في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بينما يظل سعر البيع أقل من المستويات المسجلة في تلك البنوك.

كم سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، وفقًا لآخر الأسعار الواردة.

ويتطابق سعر العملة الأمريكية في بنك البركة الإسلامي مع الأسعار المسجلة في عدد من البنوك الأخرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.

ما سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات أسعار الصرف المعلنة اليوم.

يأتي السعر المسجل في البنك ضمن مجموعة البنوك التي تتداول العملة الأمريكية عند مستويات متقاربة، مقارنة بالأسعار المسجلة في البنك التجاري الدولي وبنك التعمير والإسكان.

كم سعر الدولار في المصرف العربي الدولي والمصرف المتحد؟

استقر سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع، بينما سجل السعر نفسه في المصرف المتحد، وفقًا لآخر البيانات الواردة عن تعاملات العملة الأمريكية.

جاءت أسعار الدولار في المصرفين متطابقة مع الأسعار المعلنة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وبنك البركة الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

ما أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك المصرية؟

سجل بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار ضمن البنوك الواردة في التقرير، حيث بلغ سعر الشراء 56.01 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 56.11 جنيه.

يختلف السعر المسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي عن مستويات الأسعار المعلنة في بقية البنوك الواردة، إذ تجاوزت أسعار الشراء والبيع لديه المستويات المسجلة في البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وباقي البنوك المذكورة.

قائمة أسعار الدولار اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 في البنوك والصرافة

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري وفقًا للبيانات الواردة على النحو الآتي:

البنك المركزي المصري: 55.71 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

بنك مصر: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

مكاتب الصرافة: 55.71 جنيه للشراء و55.85 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 55.70 جنيه للشراء و55.80 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 55.72 جنيه للشراء و55.82 جنيه للبيع.

بنك البركة الإسلامي: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 55.74 جنيه للشراء و55.84 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي: 56.01 جنيه للشراء و56.11 جنيه للبيع.