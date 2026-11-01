رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يشيد بدور مؤسسات الدولة والشراكات الدولية في دعم مسيرة المهرجان

أعرب المخرج والفنان مازن الغرباوي، مؤسس ورئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن اعتزاز المهرجان بشراكته مع مؤسسات الدولة المصرية والجهات الداعمة من مختلف الدول، مشيدًا بدورها في دعم مسيرة المهرجان واستمرار نجاحه.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الأحد، خلال حفل افتتاح الدورة الحادية عشرة للمهرجان، التي تستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية ومكانتها الكبيرة.

كما أعرب الغرباوي عن تقديره لكل الجهات والمؤسسات التي أسهمت في دعم المهرجان، وفي مقدمتها وزارة الثقافة، ومحافظة جنوب سيناء، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومجلس مدينة شرم الشيخ، مثمنًا دورها في توفير الدعم اللازم لاستمرار المهرجان وتطوره.

ووجَّه الغرباوي الشكر إلى الشركاء، مشيرًا إلى مشاركة سفارة رومانيا راعيًا فضيًا لهذه الدورة، احتفالًا بمرور 120 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر ورومانيا، فيما تتولى بلدية ظفار بسلطنة عُمان الرعاية الذهبية للمهرجان، وتشارك جامعة الكتاب بالعراق باعتبارها شريكًا علميًا.

وأعرب الغرباوي أيضًا عن تقديره للشركاء الرئيسيين، ومن بينهم الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع المسرح، والبيت الفني للمسرح، والمسرح القومي، والمجلس الأعلى للثقافة، ومكتبة مصر العامة بجنوب سيناء، مؤكدًا أن تكاتف هذه المؤسسات والجهات يجسد روح التعاون التي تدعم مسيرة المهرجان وتعزز قدرته على مواصلة النجاح.

من جانبها، أكدت مدير عام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الدكتورة إنجي البستاوي أن الدورة الحادية عشرة تمثل محطة مهمة في مسيرة المهرجان، الذي استطاع على مدى أكثر من عشر سنوات ترسيخ مكانته وتحقيق تطور ملحوظ في برامجه ومسابقاته، بفضل جهود فريق العمل وإيمان القائمين عليه برسالته الداعمة للشباب.

وأوضحت البستاوي أن المهرجان انطلق بمسابقة واحدة مخصصة للعروض المسرحية الكبرى، قبل أن يتوسع عبر دوراته المتتالية ليضم 10 مسابقات متنوعة تغطي مجالات مختلفة من المسرح، في انعكاس واضح لتطور تجربته واتساع رؤيته الفنية.

وأضافت أن من أبرز إنجازات المهرجان إسهامه في إعداد جيل من الكوادر الشابة التي استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في مختلف مجالات العمل المسرحي، سواء الإخراج أو التمثيل أو التصوير أو الإدارة والتنظيم، مشيرة إلى أن عودة هؤلاء الشباب للمشاركة في فعاليات المهرجان بعد أن أصبحوا أصحاب تجارب وأسماء فنية تمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع القائمين عليه.

واختتمت البستاوي كلمتها برسالة إلى الشباب، دعتهم خلالها إلى التمسك بأحلامهم ومواصلة العمل بحب وشغف، وعدم الاستسلام للعقبات أو الظروف الصعبة، مؤكدة أن الإصرار والاجتهاد يمثلان الطريق نحو تحقيق الطموحات والوصول إلى النجاح.

وكرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 5 من القامات الفنية والمسرحية، خلال حفل افتتاح دورته الحادية عشرة.

وضمت قائمة المكرمين الفنان أحمد بدير من مصر، الذي يُكرّم بدرع سميحة أيوب التقديرية، والفنانة ديانا لازار من رومانيا، بصفتها أفضل شخصية دولية، والكاتب والناقد أحميدة عياشي من الجزائر، بوصفه أفضل شخصية عربية، والمخرج محمد مرسي من مصر، بوصفه أفضل شخصية شابة، إلى جانب تكريم الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، التي تحمل الدورة الحادية عشرة اسمها.

وتقام الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في إطار دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وتؤكد تكامل البعدين الثقافي والسياحي في خدمة أهداف التنمية الشاملة.